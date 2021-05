Ovakve poruke ni slučajno ne šaljite bivšem!

Veze neretko započinju, završavaju se i ponovo se uspostavljaju putem poruka.

Slanje sms može biti dobar način da ostvarite konekciju sa bivšim, ako razmišljate o pomirenju. Međutim ako zaista želite da vam se on vrati, postoji čitav spisak poruka koje mu ni u kom slučaju ne biste trebali poslati. One ne samo da vam ruše sve šanse da se pomirite sa svojim bivšim, već vas u njegovim očima ne predstavljaju ni u najmanje lepom izdanju. Obratite pažnju na redove koji slede, jer vam otkrivamo najgore poruke koje možete poslati bivšem.

ŽELIŠ LI DA SE DRUŽIMO?

Ako želite da vam se bivši vrati, na kraju ćete morati lično da se vidite i proverite kakve su vam stvarno šanse kod njega, uprkos porukama. Međutim slanje ovakve poruke vas ne vodi nigde. Pre svega pokazujete previše interesovanja, što ga može odbiti od vas. Ne želite da on pomisli da očajnički želite da mu se vratite. Kao drugo ovoj poruci nedostaje osnovna svrha, jer kad želite da kontaktirate bivšeg nakon raskida to mora da bude s razlogom.

ZAŠTO SI RASKINUO SAMNOM? POTREBAN MI JE RAZLOG

U većini slučajeva razlog za raskid koji možete da dobijete od bivšeg je lažan. Ili će vas slagati kako ne bi ogolio svoja osećanja ili će sve dramatizovati i okriviti vas. Ovakva poruka je sama po sebi toksična jer su male šanse da ćete se nakon nje pomiriti sa bivšim. Ona mu šalje poruku da ste kivni na njega i da imate potrebu za dugim razgovorima i objašnjenjima, kakve muškarci ne vole.

U VEZI SAM SA NEKIM NOVIM

Ako želite da vašeg bivšeg učinite ljubomornim i na taj način ga navedete da poželi da obnovi vezu sa vama, ova taktika vam neće upaliti. Vrlo verovatno će vam na ovakvu poruku uzvratiti sa „ne zanima me“. Ako zaista želite da on postane ljubomoran, morate mu dozvoliti da sam otkrije da ste sa nekim novim u vezi.

NIKAD VIŠE NE ŽELIM DA PRIČAM SA TOBOM. BLOKIRAĆU TVOJ BROJ

Ako zaista ne želite ništa da imate sa svojim bivšim, ovakva poruka je razumljiva. Doduše malo je nepotrebna ako je vi prvi pošaljete, ali je sasvim ok ako on započne razgovor, a vi uzvratite. Međutim ako razmišljate o pomirenju i želite da vam vrata ka njemu budu otvorena onda je ona zaista besmislena jer vas on sigurno neće moliti da to ne uradite.

HEJ. ŠTA IMA NOVO?

Ah da, čuvene besmislene poruke. Ovo je zapravo jedna od najčešćih poruka koje osobe koje žele da se pomire sa bivšima šalju u nadi da će zvučati ležerno. Kada pošaljete ovakvu poruku, pitajući bivšeg „kako ide“ ili „šta ima novo“ – koja je poenta poruke? On neće biti zainteresovan da vam odgovori na ovakvu vrstu poruke. Ako planirate da mu pošaljete poruku na koju želite da dobijete odgovor, pronađite razlog.

