Ove 3 poze u seksu muškarci naprosto obožavaju, isprobajte ih

Ako je suditi prema istraživanjima, oko ovih se poza većina muškaraca slaže da su – najprivlačnije.

1. Kaubojka – Ova poza je posebno uzbudljiva muškarcima jer vide partnerku tokom seksa što i njemu i njoj pruža užitak. Zato je ova poza idealna jer daje mogućnost momcima da, na primer, gledaju u naše obline. Budući da muškarac u ovoj pozi ne treba da bude aktivan, a može da koristi ruke, položaj je dodatno atraktivan.

2. Okrenuta kaubojka – Kad se žena okrene leđima, u prvom planu je njena guza što je muškarcima vrlo uzbudljivo. Imaju pogled kao u „doggy-ju“, ali istovremeno i komfor da ne moraju da rade. Druga varijanta ove poze je da partnerka u istom položaju leđima legne na muškarca tako da oboje gledaju u plafon. Muškarac može da je zagrli i dira gde treba, gleda u nebo (ako ste na otvorenom) i izdrži duže. Naime, neće moći da uđe duboko, pa će možda i doći do zajedničkog orgazma.

3. „Doggy“ – Na sve četiri dok je muškarac pozadi – on određuje tempo i intenzitet, te može da uđe duboko. Muškarci uživaju u pogledu na žensku guzu, leđa i vrat, te činjenicu da im se u ovom položaju partnerka predaje. Ipak, ne divljajte kao što to rade u porno filmovima (koji su često nerealni). Osetite reakcije partnerke i šta joj prija. Ako joj duboka penetracija izaziva bol, tada usporite i ne gurajte do kraja. Poenta je da oboje uživate i da se niko ne povredi, piše Cosmopolitan.hr.

