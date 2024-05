Ove 3 seks poze vode do najdubljeg zadovoljstva, obožavaju ih i muškarci i žene

Kada je reč o seksu, mnogi često razmišljaju o tome kako im je važno doći do vrhunca, pa im seks zapravo i nije toliko prijatan koliko bi mogao da bude. Seksualna terapeutkinja otkrila je tri seks poze koje će vas ponovo dovesti u stanje povezanosti i romantike koji neizbežno vodi do dubljeg zadovoljstva, piše Your Tango.

Misionarska

Poza licem u lice omogućuje partnerima da se intimnije povežu na dubljem i značajnijem nivou. Nema nikakvih akrobacija, samo ste usredsređeni jedno na drugo. Partneri se mogu gledati u oči, disati zajedno, dugo se strastveno ljubiti, održavati bliskost telo uz telo i sinhronizovati svoje pokrete. Odvojite vreme i uživajte u pozi koja penetraciju čini prijatnijom, često dovodeći do intenzivnih orgazama za žene i muškarce.

Žena odozgo

Žene vole ovu pozu jer im omogućava da kontrolišu brzinu, ugao i dubinu penetracije. Kada je žena na vrhu to joj olakšava kretanje na način koji joj je prijatniji. Muškarčeve ruke su slobodne da lutaju i stimulišu druge tačke zadovoljstva na njenom telu, kao što su grudi, leđa, zadnjica itd., što takođe pomaže da se poveća osetljivost njenog tela. Ova poza takođe nudi direktnu stimulaciju G-tačke što može povećati njene šanse za orgazam.

Kašika

U položaju kašike, oba partnera se mogu čvrsto maziti. Ugao ovog položaja vrši pritisak na svim pravim mestima za oba partnera. Iako ne dopušta kontakt očima, ono nudi blizinu koju je teško nadmašiti, prenosi Večernji list.

