Ove 3 stvari mora da ima ljubav da bi bila prava, kažu psiholozi

Nesumnjivo je da se svaka duga veza menja sa godinama, prolazi kroz brojne faze i uključuje različite emocije u svoj razvoj.

Nisu svi ljubavni odnosi jednaki, a kroz istoriju su se stvarale brojne teorije o vrstama ljubavi. Jednu od popularnijih teorija osmislio je psiholog Robert Sternberg 80-ih i 90-ih godina prošlog veka. Prema njegovoj teoriji, ljubav se sastoji od tri ključne komponente – intimnosti, strasti i posvećenosti. Razvio ga je proučavanjem Frojda i drugih poznatih psihologa i njihovih teorija veza i ljubavnih odnosa. Nedavno je njegova teorija dokazana kroz istraživanja u kojima je učestvovalo više od 7.300 ljudi iz 25 zemalja.

Tri komponente ljubavi prema Sternbergovoj teoriji

Intimnost – pokazuje koliko su bliski, povezani i poverljivi partneri jedni drugima. Intimnost takođe uključuje kvalitet komunikacije.

Strast – uključuje seksualnu privlačnost, ali i samu potrebu za partnerom i njegovim prisustvom.

Posvećenost je jedina komponenta koju osoba radi svesno. To je onaj trenutak kada neko kaže „to je to, ne moram više da tražim svoju osobu“. To je svestan izbor partnera sa kojim se želi i bira da bude do kraja života.

Ako nedostaje neki od elemenata, to je nepotpuna ljubav. U zavisnosti od toga koji element ili elementi nedostaju, prema Sternbergovoj teoriji postoji osam vrsta ljubavi.

Odsustvo ljubavi: nijedna od komponenti nije prisutna.

Prijateljstvo: samo INTIMA bez strasti i posvećenosti.

Zavođenje: samo STRAST bez intimnosti i posvećenosti (ovo uključuje i veze koje su na početku i još nisu prerasle u „ozbiljne“). Romantična ljubav u zapadnom svetu često počinje kao zavođenje, zatim sa razvojem intimnosti postaje romantična ljubav, a razvojem posvećenosti postaje „potpuna“ ljubav.

Prazna ljubav – samo PREDANOST bez strasti i intimnosti. Neki brakovi se mogu naći u ovakvoj situaciji kada između partnera nestanu intimnost i strast, a oni odluče da ostanu zajedno, na primer zbog dece ili iz nekog drugog razloga.

Romantična ljubav – koju karakterišu INTIMA i STRAST, ali joj nedostaje posvećenost.

Prijateljska dugotrajna ljubav: karakteriše je PRISNOST i PREDANOST uz odsustvo strasti. Javlja se među dugogodišnjim prijateljima, među nekim članovima porodice, ali i među partnerima koji su dugo godina u braku i među njima više nema strasti.

Budalasta ljubav: karakteriše je STRAST I PREDANOST i odsustvo intimnosti. Primer ovakve ljubavi je, na primer, par koji se venčao (obaveza, posvećenost) iz strasti (ljubav na prvi pogled), ali nije odvojio dovoljno vremena da se upozna i razvije intimnost. Ponekad se nakon toga razvije intimnost, ali se često takvi potezi završavaju razvodom.

Potpuna ljubav: u njoj su prisutne sve tri komponente: PRISNOST, STRAST, PREDANOST.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com