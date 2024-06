Ove 4 greške u krevetu muškarci ne praštaju, a mnoge žene ih prave

Mnoge žene su u krevetu suzdržane, jer se boje da ne urade nešto „pogrešno“. Ali, žene se uglavnom pribojavaju onoga što muškarci ni ne primećuju, dok neke stvari koje mogu vam „skliznu“ iz usta, teško će vam oprostiti.

Na sreću, tih stvari nema mnogo. Postoji tek nekoliko stvari koje muškarci teško opraštaju. Evo i koje su to.

Poređenje

Ono što nijedan muškarac ne voli, to je poređenje! Dakle, ako za vreme odnosa slučajno pomenete neku anegdotu iz prethodne veze, odmah će izgubiti volju i to ne samo za intimnim odnosom… A, to je sasvim i razumljivo – sigurno ni vi ne biste želele da slušate o atributima njegove bivše, piše Miss7.24.hr.

Tepanje

Kad razgovaramo s decom ili govorimo nešto životinjama, često im tepamo. Međutim, ponekad se zaboravimo pa počnemo tepati partneru. U redu, to još može proći u svakodnevnom životu, ali nikako ne u krevetu. Kad čuje: „Gde je moj miško?“, nakon što se skinuo, neće znati obraćate li se njemu ili… Znate već.

Egoizam

Nimalo nije zabavno biti egoista u krevetu. To podjednako važi i za žene i za muškarce, jer i muškarcu može proći volja za odnosom ako žena misli isključivo na sebe. Premda muškarci vole žene koje preuzimaju dominantnu ulogu za vreme odnosa, ne vole kada se one fokusiraju isključivo na svoje potrebe.

Laži u vezi zaštite

Apsolutno je neprihvatljivo laganje o zaštiti od trudnoće. Kao prvo, ako niste u dugotrajnoj vezi, morate koristiti kondom. Tada ne važi: „Uzimam kontracepcijske tablete, ne treba nam kondom.“

Čak iako ste i duže vreme s partnerom, a on ne želi decu, nije u redu da ga lažete (da uzimate pilule, na primer). Naravno da bi to trebalo biti normalno, ali takve se stvari često događaju. I mora vam biti jasno da tako što će veoma teško oprostiti.

