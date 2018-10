Ove četiri užasne stvari nikako ne smete reći partneru za vreme svađe

Bez obzira na to koliko su zaljubljeni, partneri u svakoj vezi rade stvari koje živciraju drugu stranu, a u većini slučajeva to vodi do jedne stvari – svađe.

Psiholog Alden Kas tvrdi da je normalno da dolazi do neslaganja u vezi. Međutim, problem se javlja kad u raspravi dolazi do manjka poštovanja pri čemu se neretko kaže ono zbog čega obe strane kasnije zažale.

Do toga najčešće dolazi kad se osoba oseća emotivno krhko, a partneri nisu ni svesni kakve razmere može imati rečenica koja je, najčešće, izrečena u afektu. Donosimo četiri rečenice koje partneru baš nikad ne biste smeli da kažete jer bi mogle imati negativan ishod za vašu vezu.

„Ljuta sam na tebe zbog bezbroj drugih razloga“

Kad ste ljuti, to nikad ne smete da čuvate za sebe, nego uvek razgovarajte o problemu. Ako probleme zadržite za sebe, jednom ćete „pući“ i doći će do velike svađe, smatra psiholog Kas. Najbolje je podeliti svoja osećanja s partnerom u onom trenutku kad vas nešto frustrira, a ne istresti sve odjednom, piše Health.

„Uvek radiš to“ ili „Nikad to ne radiš“

Reči poput „uvek“ i „nikad“ ne bi trebalo koristiti u svađi jer ćete situaciju učiniti još gorom. Uostalom, najbolje da sami sebe pitate je li to što tvrdite da je „nikad“ – stvarno „nikad“, ili se partneru jednostavno omaklo da jednom nešto nije napravio jer u žurbi nije stigao. Korišćenje takvih izjava može jako razljutiti suprotnu stranu jer poništi sve dobre stvari koje je osoba uradila. Umesto da generišete, tvrdi dr. Kas, najbolje se usresrediti se na određenu situaciju ili akciju.

„Ti si takav #$&%“

Kakva god svađa bila, uvrede nikad nisu dobra ideja – znak su potpunog nepoštovanja prema drugoj osobi, a obe strane samo izađu iz svađe jako povređene.

Međusobno vređanje ni u jednom slučaju ne može imati pozitivan ishod, a umesto takvog uvredljivog prozivanja, bolje je koncentrisati se na situaciju ili problematično ponašanje.

„Gotovo je“

Ako to nije ono što stvarno želite, a ne samo zbog svađe, nemojte slučajno izgovoriti jer može biti jako „otrovno“. Partner se zbog tog oseća ugroženo i cela budućnost veze dovedena je u opasnost. Ove reči smete izgovoriti jedino u situaciji kad je to ono što istinski osećate.