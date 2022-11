Ove muške greške u krevetu izluđuju žene, a oni ih stalno ponavljaju

Normalno je da komunikacija o seksu postoji i morate da budete spremni da razgovarate o tome šta vi ili on volite.

I najiskusniji muškarci rade neke greške koje izluđuju većinu žena, a evo koje su najčešće:

Ne obraćaju pažnju na to šta im se govori

Većina žena često se žali da ih njihov partner ne sluša, a to se nekad održava i u spavaćoj sobi. Možda je problem u muškom egu koji im govori da oni to već znaju ili da to znaju bolje nego ona. To se nikako ne odražava dobro na intimne odnose.

Ne paze na higijenu

Neki muškarci i dalje nisu baš sjajni po pitanju higijene. Tim muškarcima to baš i nije najbitnija stvar na svetu i nisu svesni da većina žena želi da im je muškarac stalno čist i mirisan. Problem zna da bude i prevelika količina dlaka na preponama, leđima i prsima.

Ne trudi se oko predigre

Velika većina muškaraca zaista ne zna koliko je dobra predigra važna za ženu. Velikom broju žena potrebno je neko vreme i trud da se ‘zagreju’, a to povećava i šanse za postizanje orgazma.

Ne stimuliše ono što treba

Mnogi muškarci pogrešno misle da će stimuliranjem vagine postići isti osećaj koji oni dobiju stimuliranjem penisa. Osećaj u penisu temelji se na dodiru, dok u vagini osećaj nastaje rastezanjem i pritiskom. Za žene, klitoris je taj koji je paralelan sa osećajem penisa, osim što je njena anatomija delikatnija i osetljivija. Klitoris, a ne vagina, centar je ženinog seksualnog svemira, prenosi Psychology Today.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.