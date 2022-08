Ove situacije pomute razum svakom muškarcu za vreme seksa

Seksualnost je kompleksna, a isto tako su mnogostruke i naše želje i maštarije kad je reč o seksualnom životu. Upravo zato smo istražili šta se događa u muškim glavama i prenosimo vam iskrene odgovore.

Seks koji usrećuje oba partnera je uvek ideal i obogaćuje vezu, ne bi bilo loše pokoju njegovu maštariju i ispuniti – naravno, pod uslovom da je i vama privlačna.

1. Seks u đakuziju/kadi/moru

Seks u đakuziju, dok je žena na njemu – čini se da ova maštarija uzbuđuje mnoge muškarce. Sve je vlažno, drugačiji je osećaj u vodi, a još se dobije i masaža.

2. Ejakulacija po njenom telu

Svaki muškarac ima neke tajne želje kad je reč o ejakulaciji. Ali gotovo svi vole kad mogu to da urade po telu žene (posebno po grudima i licu). Na vama je da to prihvatite ili ne…

3. Igra vezivanja za vreme seksa

Muškarci se pale na igre vezivanja u krevetu. Ne mora uvek on da bude podređen i vezan, nego i vi ponekad budite „zarobljeni“ i prepustite mu kontrolu.

4. Stimulacija penisa

Ne mora to uvek da bude zadovoljavanje rukom! Ponekad je dovoljno nežno i polako maziti njegov uzbuđeni penis. Ako to radite s puno ljubavi i predanosti, poludeće od zadovoljstva. Neki muškarci vole kad im se maze testisi. Nemojte ih zaboraviti.

5. Kad se žena sama dodiruje za vreme seksa

Puno muškaraca voli i smatra kako je veoma seksi kad se žena sama dodiruje za vreme seksa. Svejedno da li su to grudi ili intimno područje: muškarci će pozdraviti svaki oblik masturbacije za vreme seksa.

6. Seks nakon velnesa

Na velnesu se radi isključivo o čistom opuštanju, a i pokazuje se puno gole kože. To većinu uzbuđuje, a kad dođe do seksa nakon velnesa, često je to pravi vatromet!

7. Seks u kuhinji

Spremate večeru, popili ste koju čašu vina, svira fina muzika i odjednom ste dobre volje te oboje željni dodira… Ako strast raste, zašto ne bite imalii seks u kuhinji!? Naime, to mesto stimuliše i sigurno će biti vrlo uzbudljivo za oboje.

8. Kad žena uživa u seksu

Muškarcima nije ništa privlačnije od činjenice da i žena uživa za vreme seksa. Osim što mu to daje dodatnu dozu samopouzdanja, pali u njemu veliku vatru. Što ste oboje više involvirani, seks će biti strastveniji i intenzivniji. Stoga, kako bi seks zaista bio zadovoljstvo za oboje, trebalo bi da razgovarate i iskomunicirate svoje želje.

9. Kad žena proguta spermu

Mnogim muškarcima je strašno seksi kad nakon oralnog seksa žena proguta spermu. Naime, to mu pokazuje da s njim želi sve i da joj se „ne gadi“. Naravno, mora da poštuje i ako žena to ne želi da uradi, kao i sve drugo što je njoj „ne“ u seksu.

10. Neočekivani seks

Muškarcima je neverovatno seksi ako ih žene iznenade nekom seksualnom igrom – ili ga spontano zavedu. Zapravo ste hteli u kupovinu ili na posao? Nema veze – neočekivani seks je najbolji!

11. Seks na neobičnim mestima

U automobilu, kabini za presvlačenje ili u kancelariji: seks na neobičnim mestima pobrinuće se za dodatnu dozu uzbuđenja. A to je dobrodošla promena za kojom muškarci žude.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.