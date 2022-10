Ove stvari ni u snu ne govorite partneru – osim ako želite da uništite odnos

Svi smo barem jednom rekli stvari zbog kojih nam je kasnije bilo žao, ali upravo one mogu vezu učiniti toksičnom.

Upravo su ove stvari strogo zabranjene da izgovorite svom partneru.

Ne pretite razvodom

Ako pretite razvodom, kasnije biste mogli da zažalite, a ekspertkinja za odnose Trejsi Stajnberg smatra da je to pokazatelj da niste zainteresovani i potpuno posvećeni vašem braku, a partner će se zbog ovakvih izjava osećati odbačeno i neće se osećati dovoljno sigurno da bi vas voleo.

“Razvod nikada nije nešto što se treba isticati osim ako ništa drugo nije uspelo“, ističe psiholog Antonija Hol i dodaje da je sam spomen toga veliki razlog da se neko oseća jako loše, a sasvim će sigurno naneti ozbiljnu štetu odnosu.

Ne nazivajte partnera lažovom

„Poverenje je imperativ svake uspešne veze“, smatra Hol. Ako mislite da vam je partner neveran, ne govorite mu to odmah i bez pripreme jer bi samo mogli da izazovete scenu. Umesto toga možete reći kako vam je teško da poverujete u njegovu priču jer ne zvuči toliko optužujuće. Ideja je poslušate šta ima da kaže i tako podstaknete komunikaciju. Prvo prikupite sve informacije kako biste sve bolje razumeli.

Ne govorite mu kako da reaguje u nekoj situaciji

U istu grupu pripadaju i izjave poput – umiri se, ne brani se, jako si osetljiv…

Ponekad ljudi misle da će ovakvim komentarima umiriti partnera, a zapravo će ga samo dodatno uzrujati. “Vi i vaš partner morate da se osećate prijatno kada nešto govorite, a ne strahovati da će vas neko suditi“, navodi Lorel Haus, trener za veze na E! kanalu. Poslušajte savet i dozvolite partneru da govori šta želi, a vi ga poslušajte.

Ne budite pasivno agresivni

Kada nešto nije u redu, to se jasno vidi, pa ako partneru kažete da vam nije ništa, zapravo ste pasivno agresivni, i ispada da ste u strahu od spominjanja problema jer ne želite svađu. Ponekad je svađa dobra za vaš odnos, jer ne postoji veza u kojima ih nema. Stručnjaci napominju da nije stvar u tome zašto se svađate nego kako se svađate. Ako ćete komunicirati sve probleme i razlike, verovatno ćete naći zajedničko mišljenje i rešiti problem. „Znati kako komunicirati je ključ, a praviti se da problema nema može samo voditi do još većih“, ističe Hol.

Ne odbacujte svoja osećanja

Kad kažete „Šta god“, vaš partner će osetiti da minimalizujte svoja i njegova osećanja, a u tome nema ništa pozitivno. Muškarci su programirani da budu heroji i da ugađaju, pa kada ih pitate šta nije u redu, verovatno neće biti spremni za takvo pitanje. Najbolje što možete da uradite ako kaže „ništa“ jeste da se nasmejete i zagrlite ga.

Ne okrivljujte stalno

„Stalno kasniš!“, „Nikada ne sređuješ kuću“… Takve fraze su retko produktivne, ali često su štetne. Na taj način partneru govorite da ne može da uradi ništa kako treba i da ne mislite da on može da se promeni. Takve procene karaktera nisu poželjna stvar.

Istraživanja su pokazala kako su ovakve primedbe siguran put do razvoda braka. Drugi put pokušajte nežno da ga pitate ono što želite i naglasite kako biste bili srećni da uradi to što tražite.

Ne testirajte ljubav partnera

“To će samo partnera podstaći da zauzme odbrambeni stav, i ako niste znali, radi se i pasivno agresivnom načinu izražavanja emocija“, navodi ekspertkinja. Vaš partner ne bi trebalo da bude pod pritiskom kada je ljubav u pitanju.

Ne omalovažavajte

Kada ste u vezi, morate zaslužiti poštovanje. Poruke da se neko ugojio ili one tipa „ne zanima me šta ti misliš“ su omalovažavajuće i daju partneru do znanja da nije dovoljno dobar. Izazvaćete osećanja poput nesigurnosti, odbrambenog stava i ljutnje.

Ne dozvolite da se partner oseća glupo

Ovo je klasični primer onoga što ne smete da radite. Niko ne voli da mu neko govori da je glup, a posebno da njegov partner misli da je pametniji do njega.

Zato zaboravite na sarkazam. Možda sarkastične primedbe na početku mogu izgledati neškodljivo, ali mogu partnera da ostave frustriranog. Veza često takve stvari ne može preživeti, pa ne radite to.

Ne budite njegov najveći kritičar

Nazvati nekoga glupim nije psovka, ali sigurno boli i često je gora od bilo koje druge reči. Vi niste tu da biste bili kritičar, trebalo bi da svog partnera gledate drugim očima. Podržavanje partnera je srž svakog kvalitetnog odnosa.

Ne stavljajte sebe na prvo mesto

Kada brinete više o sebi nego svom partneru, često započinjete rečenice s „Ja sam“ izjavom. Ako stalno nešto zahtevate, partner će početi da veruje u to da ćete pronaći nekoga ko će vam pružiti što on ne može.

Ne pominjite bivše

Kada ste ljuti ili razočarani u partnera, lako je početi priču o tome kako vam je s nekim drugim bilo nešto bolje, ali to nikako ne smete da radite. Naravno, da je prošla veza bila dobra, verovatno biste još uvek bili s tim partnerom. Kako će se vaš partner osećati u tim trenucima, verujemo da ne moramo da naglašavamo.

Pazite šta pričate o njegovoj porodici

Možda ne volite svoju svekrvu, ali je ne pominjite osim ako želite probleme. Poštovanje je tu važna stavka, a ako nešto želite nešto da komentarišete, učinite to pristojno i pažljivo. Inače možete očekivati svađu i probleme.

