Ove stvari o seksu žele da znaju i žene i muškarci, a ne smeju da pitaju naglas!

Mnogo je pitanja o seksu na koje žene nikada neće dobiti odgovore jer im je neprijatno da ih postave. Sigurno nisu uvek prijatne teme niti nešto o čemu biste baš jako želeli da razgovarate sa svojim partnerom. Zato će vam pomoći odgovori stručnjaka na najčešća neprijatna pitanja o seksu koja vam se motaju po glavi.

Da li je normalno da moj partner glumi orgazam?

– DA

Toliko se govori o glumljenju orgazma kod žena da smo svi pomalo zaboravili da i muškarci to čine, a to kod njihovih partnerki može da izazove nervozu i bojazan da su u nečemu tokom seksa jako pogrešile. Istraživanja su pokazala da prilično veliki broj muškaraca priznaje da glumi orgazam.

Studija iz 2016, objavljenja u stručnoj publikaciji „Sexual and Relationship Therapy“ pokazala je da ih je čak 30 posto to učinilo u nekoj situaciji. Razlozi zašto to čine slični su kao i kod žena. Na sposobnost postizanja orgazma mogu da utiču alkohol, umor, stres, kao i neki lekovi. No, odglumljeni orgazam ne znači nužno da seks nije bio dobar. Uz dobru predigru i oslobađanje oksitocina – hormona koji povećava osećaj bliskosti, samo vođenje ljubavi može da bude jednako intenzivan doživljaj kao orgazam.

Ipak, ako se taj problem javlja često ili potraje duže vreme, bilo bi dobro da porazgovarate s partnerom kako biste pronašli način da oboje postignete vrhunac.

Da li je normalno da više volim analni nego vaginalni seks?

– DA

Možda će vas iznenaditi podatak da su, prema nekim istraživanjima, žene koje su doživele neki oblik analnog seksa imale učestalije orgazme od žena koje imaju iskustvo samo s vaginalnim seksom. Razlog je to što je analni otvor prilično bogat nervnim završecima. To područje je zapravo anatomski idealno za postizanje neverovatnih orgazama pa ako ste tako nešto jednom iskusili, nije čudo da želite da ponovite to iskustvo. Super osetljivi nervni završeci analni otvor čine vrlo reaktivnom erogenom zonom. Za one koji su previše zabrinuti oko higijenskog aspekta takvog odnosa dobra je vest da za postizanje užitka nije nužna potpuna penetracija. Započnite prvo s malim koracima, na primer vibratorom kružite oko analnog otvora kako biste nadražili tu zonu.

Da li je normalno da moja vagina „ispušta“ čudne zvukove?

– DA

Čudni zvukovi, nalik vetrovima, koji izlaze iz vagine, normalna su pojava prilikom vaginalnog seksa. Ponekad tokom seksa dolazi do većeg prodora vazduha u vaginu pa pri promeni položaja i poze dolazi do naglog istiskivanja tog vazduha, popraćenog zvukom. U svakom slučaju, nemate razloga za brigu niti stid zbog toga.

Da li je normalno da masturbiram pet puta nedeljno?

– DA

Istraživanja su pokazala da žene obično masturbiraju u manjoj meri nego muškarci, ali to ne znači da je masturbiranje nezdravo ili nepoželjno. Na primer, istraživanje o seksualnom zdravlju i ponašanju sprovedeno 2009. na Univerzitetu u Indiani pokazalo je da tri posto žena masturbira više od četiri puta nedeljno. Razlog zašto žene to čine ređe od muškaraca nije poznat, ali ono što se zna jeste da masturbiranje može da popravi raspoloženje, ali i čvrstinu vagine.

U svakom slučaju, masturbiranje je normalna pojava među ženama i one to čine iz niza razloga – zato da bi postigle seksualni užitak, da bi se lakše nosile sa stresom u nekom periodu, da bi lakše zaspale ili da bi uživale u seksu dok su im partneri nedostupni ili ih u nekom periodu nemaju.

Dok god masturbiranje ne uzrokuje probleme u vašoj vezi ili utiče na vaš život generalno, uživajte u njemu slobodno!

Da li je normalno da inače volim muškarce, ali da u pornićima može da me uzbudi samo seks između dve žene?

– DA

Studije su pokazale da navike gledanja porno sadržaja ne odražavaju skrivene seksualne žudnje kod žena. Istraživanje koje je sproveo Centar za zavisnost i mentalno zdravlje na Univerzitetu u Torontu, pokazalo je da kod muškaraca sadržaj koji ih uzbuđuje u pornićima odgovara njihovoj seksualnoj orijentaciji dok kod žena to nije slučaj.

Drugim rečima, žene podjednako uzbuđuje gledanje heteroseksualnog seksa kao i seksa samo između žena, nezavisno od njihove lične seksualne orijentacije. Zanimljivo je da je isto istraživanje pokazalo da i heteroseksualne žene kao i one homoseksualne orijentacije više uzbuđuje gledanje seksa među isključivo ženama, prenose mediji

