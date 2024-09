Ove stvari uradiće samo muškarac koji iskreno voli ženu: Broj 6 je najvažniji za vas

Nije reč o velikim gestovima ili skupim poklonima, jer ono što zaista ima vrednost su male svakodnevne radnje kojima muškarac ženi daje do znanja da je iskreno zaljubljen u nju.

Pogledajte neke od znakova koji pokazuju da vas vaš partner zaista voli:

On se ne plaši da vam pokaže svoju ljubav:

On će vam dati do znanja da mu je stalo do vas i da će biti ponosan što je sa vama. Biće mu drago što te drugi vide sa njim.

Poklanja vam pažnju:

Uvek se trudi da vam pruži pažnju, ljubav i da ste srećni sa njim.

On vas poštuje:

Važno je da ste sa nekim koga poštujete i ko vas poštuje.

Neguje vaše samopouzdanje:

Važno je da vam partner veruje i da ne sumnja u vaše postupke. Zašto biste inače bili sa nekim kome ne možete da verujete ili ko vam ne veruje?

Džentlmen je:

Svaka žena treba da ima muškarca koji zna kako da se ponaša.

Vaša sreća je njegov prioritet:

On će učiniti mnogo samo da vas usreći.

Tu je za vas:

Oni će vas saslušati, pružiti vam podršku i pomoć kada je to potrebno.

Poverava vam se:

Reći će vam šta ga muči, jer zna da može da vam veruje.

Vaše mišljenje mu je važno:

Bićete upoznati sa njegovim životom i on neće skrivati stvari od vas.

