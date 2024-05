Ovih 12 stvari većina ljudi misli da zna o seksu, ali se varaju

Seksualna terapeutkinja i autorka Trejsi Koks ima niz saveta za intimne odnose koje mnogi ljudi često greše. Napravila je spisak koji treba pročitati, smatra ona.

Ona je istakla činjenice o kojima ljudi često pogrešno misle, prenosi 24sata.hr.

Muškarci ne mogu da dožive orgazam bez ejakulacije

Pretpostavljamo da su orgazam i ejakulacija jedno te isto, ali su zapravo odvojeni procesi, kaže Koks.

On ističe da do ejakulacije dolazi u prostatu i uretru, jer kontrakcije mišića teraju semenu tečnost iz tela. On tvrdi da se orgazam zapravo dešava u mozgu.

Skeniranje mozga kod muškaraca otkrilo je da orgazam podseća na epileptički napad, električnu oluju koja preplavljuje mozak.

Jedno može bez drugog, iako se čini da je orgazam deo zadovoljstva jer ističu da je ejakulacija bez orgazma niži nivo zadovoljstva.

Vaš partner mora da vas napali

Koks ističe da je svako odgovoran za sopstveno uzbuđenje i da seks počinje kada ste već uključeni, ne bez ikakvog interesovanja. Niko ne treba da vas „pali“, sami se pobrinite za to.

Bilo da je u pitanju dodir, seks igračka, maštanje, gledanje ili čitanje erotike, Koks predlaže da izaberete i preduzmete akciju.

On ističe da su žene koje dobro poznaju svoje telo zadovoljnije seksom od onih koje ga ne poznaju.

Muškarci razmišljaju o seksu svakih sedam sekundi

Ne postoji istraživanje koje bi ovo dokazalo.

Mnogi veruju da je za tu frazu kriv zloglasni istraživač seksa Alfred Kinsi. Iako je njegovo istraživanje pokazalo da je 54 odsto muškaraca reklo da razmišlja o seksu samo nekoliko puta dnevno, 43 odsto nekoliko puta nedeljno ili mesečno, a čak četiri odsto manje od jednom mesečno.

Nedavna studija Univerziteta Ohajo State otkrila je novije rezultate.

Prosečan muškarac je izbrojao 19 seksualnih misli dnevno, dok je prosečna žena imala 10 seksi misli dnevno, to su bili veoma mladi ljudi.

Samo muškarci imaju erekciju

Nije istina, kaže Koks.

Naime, klitoris se sastoji od istog sunđerastog erektilnog tkiva kao i penis, a kada je žena uzbuđena, širi se i natapa krvlju.

Ako želite da se dete ranije rodi – seksajte se

Nedavno američko istraživanje koje je sproveo Državni univerzitet u Ohaju pokazalo je da to nije tačno i da čak može da odloži porođaj.

Otkrili su da su žene koje su bile seksualno aktivne u poslednje tri nedelje trudnoće nosile bebu u proseku 39,9 nedelja, u poređenju sa 39,3 nedelje za žene koje nisu imale seks.

Što je žena imala više partnera, to je veća njena vagina

Nije tačno jer ništa od toga ne utiče na većinu vagine.

Na to ne utiče ni upotreba igračaka, već genetika i oblik mišića karličnog dna.

Vagina je elastična, dok njen oblik i veličina nemaju nikakve veze sa seksualnom istorijom.

Ako imate fetiš, ne možete uživati u seksu bez njega

Iako ljudi sa fetišima više uživaju u seksu koji uključuje fetiš, nedavna istraživanja otkrivaju da fetišisti i dalje smatraju da je seks koji ne uključuje fetiš sasvim u redu. Naime, mnogima od njih fetiši su više prednost.

Glavobolja znači da ne želite seks

To, zapravo, nije tačno jer studija sprovedena na Univerzitetu Vejk Forest otkriva da oboleli od migrene prijavljuju viši nivo seksualne želje i da ne izbegavaju seksualnu aktivnost čak ni tokom napada glavobolje.

Naime, veruje se da ista hemikalija mozga može uticati na seksualnu želju i migrensku glavobolju.

Ne možete slomiti penis

Koks kaže da je to istina, čak je to uradila i svom prvom mužu. Pomerila se u pogrešnom trenutku, a njegov penis se zabio u drvenu podlogu kreveta, što nije bilo prijatno, dodaje.

Ovo se dešava, uglavnom kada par promeni pozu dok je penis još uvek uspravan i unutra, umesto da ga prvo izvučete, a zatim premestite u novi položaj.

Ovo se takođe može desiti tokom agresivnog prodiranja.

Seksualna fantazija je tajna želja da se proba nešto novo

Manje od trećine učesnika studije koju je sproveo dr Džastin Lemiler reklo je da su pokušali da ostvare svoju seksualnu fantaziju.

Lemiler je intervjuisao više od 4.000 ljudi za najveću i najsveobuhvatniju studiju seksualnih fantazija do sada.

Najčešća tema je grupni seks – čak 89 odsto prijavilo je da mašta o seksualnom trojku. Ali druga istraživanja pokazuju da je samo 30 odsto ljudi to zaista probalo.

Samo tri posto ljudi uopšte nema seksualne fantazije, kaže Lemiler.

Dužina je važnija od obima

Koks ističe da žene više brine obim nego dužina.

Istraživači u Nemačkoj tražili su od 170 žena da ocene važnost dužine i obima. Rezultat je bio da je obim važniji od dužine.

Nedavno je istraživanje časopisa Men’s Health pokazalo da je 70 odsto žena izabralo obim, dok je samo 18 odsto preferiralo dužinu.

Anatomski ovo ima smisla jer je vagina prekrivena rastegnutim mehanoreceptorima i što je penis deblji, to više dolazi u kontakt sa ovim nervnim završecima.

Muškarci i žene dostižu svoj seksualni vrhunac u različitim godinama

Često se misli da muškarci dostižu svoj seksualni vrhunac sa 18, a žene u tridesetim, verovatno na osnovu ‘izdržljivosti’ za muškarce. Kod žena se smatra da do tada već znaju šta žele od seksa.

Međutim, ako se izmeri učestalost seksualnih odnosa, nema razlike između muškaraca i žena.

Studije su pokazale da prosečan Amerikanac ima najviše seksa oko 25 godina, muškarci i žene.

Naime, ne postoji magično doba kada ‘upoznaju’ svoje telo, ali to se može desiti u bilo kom uzrastu, u zavisnosti od mnoštva okolnosti poput iskustva, stručnosti ljubavnika, obrazovanja, vaspitanja i slike o sebi.

