Ovih 6 svakodnevnih reči mnogo su vrelije od „volim te“: Žene ih mnogo više cene

Žene se nikada ne mogu zasititi ovih reči

Bračni sam i porodični savetnik više od 40 godina i još uvek me iznenađuje koliko malo znamo o vezama i šta uzbuđuje žene.

Trebalo mi je mnogo godina da razumem dve izjave koje je moja supruga dala o tome šta je uzbuđuje.

„Uzbudim se kada pereš sudove,“ kaže mi Karlin.

Priznaću da me je ta izjava naterala da perem više sudova, ali nikad joj nisam zaista verovao.

„Uzbudim se kada ideš kod lekara,“ rekla mi je. Ne volim da idem kod lekara, ali želim da ostanem zdrav i sprečim da mali problemi postanu veliki. Tako da idem. Ali nikad nisam verovao da to ima ikakve veze s našim ljubavnim životom.

Kako sam stariji, shvatam koliko je moja žena mudra — kao i kod većine stvari u životu, dar je u detaljima. U malim, svakodnevnim događajima naših života. Naučio sam da način na koji reagujemo na stotine verbalnih i neverbalnih zahteva za emocionalnom vezom određuje da li će naša veza cvetati ili venuti. Shvatio sam da pranje sudova zaista znači mnogo više od samog pranja sudova. To govori mojoj ženi da mi je stalo do njene želje da ima čistu kuhinju svakog dana. To joj govori da sam svestan da saginjanje nad sudoperom može pogoršati njena leđa i moje svakodnevno podsećanje da operem sudove pokazuje da mi je stalo i poštujem njenu udobnost.

Odlazak kod lekara, jaka stvar? Pa, razmislite o tome ovako — bolestan muž je otprilike najneprivlačnije biće na licu planete. Kada sam bolestan, ljut sam i stidim se što nisam onaj „veliki, snažni muškarac“ kakav želim da budem. Ambivalentan sam prema tome da se neko brine o meni. Želim i potrebna mi je Karlinina briga i podrška, ali se plašim da izgledam zahtevno.

Moja konfliktna osećanja čine me nepodnošljivim za društvo, a kamoli za romantično angažovanje. Odlazak kod lekara i briga o mom zdravlju, sada vidim, zaista je poklon ne samo meni već i Karlin. To takođe pomaže da naša veza ostane sočna i vruća.

Izlizane fraze

Postoje reči koje mediji uče muškarce da uvek treba da kažu svojoj partnerki. Svi smo ih čuli — dve velike: „Volim te.“ I tri velike: „Žao mi je.“ Kažu nam da ih nikad ne možemo reći dovoljno. Ali većina žena je čula ove reči toliko puta da više nemaju značenje. Drugo, većina nas ih koristi kao način da umirimo naše partnerke — ne zato što su istinski iskrene. I treće — to su reči, ne dela. Moja žena bi mnogo radije da pokažem svoju ljubav prema njoj ili svoje kajanje kada zabrljam, nego da pričam o tome.

Druga priča

Evo šest reči koje će uzdrmati svet vaše žene – „Ne brini, draga, ja ću to.“

Ove reči pričaju drugačiju priču. One kažu, suočavamo se sa nekim stvarnim izazovima u našim životima, ali ne samo da ćemo ih zajedno prevazići, već možeš računati na mene da ću se pobrinuti za stvari koje su važne.

Umesto da pokušavamo da damo ženama površno uveravanje da ih volimo i da nam je žao kada napravimo grešku, svima bi nam bolje poslužilo da slušamo šta žene žele. Kada sam slušao Karlin, stvarno slušao, došao sam do razumevanja da obavljanje svakodnevnih kućnih poslova koje je ona cenila, ne samo onih koje sam ja voleo da radim, i briga o mom zdravlju, bili su pravi podsticaji za naš ljubavni život, napisao je psihoterapeut Džed Dajmond za Your Tango.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.