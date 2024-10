Ovih 8 fraza znače mnogo više od „volim te“: Nađite vreme i način za njih

Reći nekome „Volim te!“ nešto je što je uvek i iznova poželjno. Te dve reči podstiču lepa osećanja i potrebno je kad god možete da podsetite partnera kako se osećate.

Ali ako s vremena na vreme u svakodnevnoj zbrci zaboravite da pokažete svom partneru koliko vam znači, ne brinite se, jer postoje i druge reči obožavanja i poštovanja kojima možete da pokažete drugoj strani koliko su duboka vaša osećanja.

„Volim te“ može da postane toliko preterano upotrebljena fraza da postoji mogućnost da izgubi smisao. Međutim, kada te reči postanu kliše, postoje i drugi načini da se iskra održi živom.

Prema pisanju „Red Book-a“, ovo je osam načina da pokažete partneru koliko vam je zaista stalo do njega.

„Stvarno, stvarno mi se sviđaš“

Ono što zaista čini vezu dugotrajnom nije hemija između dvoje ljudi, već duboko, značajno prijateljstvo. Nemojte da se plašite da istaknete partnerove jedinstvene, čak i neobične kvalitete u koje ste se zaljubili.

Nešto poput „Sviđa mi se kako pevaš dok kuvaš“ može da mu ulepša dan, a ponekad nešto tako jednostavno kao što je „Tako sam srećan što te imam u životu“ može da znači mnogo više od dve male reči „volim te“.

„Hvala ti“

Postoje još dve jake reči koje imaju značajno mesto u odnosu dvoje ljudi i zato ih treba što češće koristiti.

Ako ne želite da se vaš partner oseća kao da ga uzimate zdravo za gotovo, razmislite o tome kako se u prodavnici zahvaljujete potpunom strancu, koliko tek „hvala ti“ može da znači vašem partneru. Pokušajte da mu se zahvalite za jednu stvar svakog dana, bilo da je to samo što ste tu da se družite posle dugog dana ili pomažete da se deca stave u krevet kako biste mogli da se pobrinete za druge kućne obaveze. Uvođenjem svakodnevnog „hvala“ činiće vas oboje srećnim i motivisanim.

„Mogu li da pomognem?“

I muškarci i žene imaju dugačku listu dnevnih obaveza. Ponuditi pomoć partneru kada je pod stresom ili samo zato što želite da se oseća voljenim, bolje je nego da mu date poklon.

Jednostavni gestovi, kao što je ponuda da izvedete psa, iako je to obično njegov zadatak, mogu da deluju više kao afrodizijak nego bilo koji drugi gest, jer vas oboje podseća da ste tim koji zajedno rešava stvari. Sledeći put kada vam se učini da je vaš partner preplavljen poslom, ponudite svoju pomoć i pokažite koliko vam je zaista stalo.

„Ti si neverovatan roditelj“

Ovo se više odnosi na muškarce. Kada ga vidite kako se igra na podu sa vašim mališanom ili vodi ćerku na njen prvi sastanak, kažite mu koliko cenite njegovo učešće.

To je veliki kompliment koji muškarci žele da čuju od žene u životu, jer se očevi često osećaju necenjenim, jer nemaju iste očinske instinkte kao što to obično ima mama. Uz to, deljenje takvog komplimenta ojačava vaš osećaj porodice i zajedništva koji je potreban svakom zdravom braku.

„Volim kad me dodirneš“

Ženama je s vremena na vreme potreban podsetnik da ih njihov supružnik smatra privlačnim. Kako se intimni odnosi godinama smanjuju, tako je neophodno osigurati da komunikacija o fizičkoj strani vaše veze ostane širom otvorena. Ne želite da se partner oseća nepovezano ili potcenjeno, a komentar o privlačnosti može da pomogne da ta iskra ne izbledi.

Nemojte da se plašite da pošaljete jednu od škakljivih tekstualnih poruka dok je partner na poslu kao podsetnik zašto ste odlučili da delite krevet do kraja života.

„Ako ti je važno, onda da“

Ponekad postoje stvari koje jednostavno ne želite da radite ili ne razumete zašto to treba da se uradi. Ali ako je to vašem partneru važno, pravi je trenutak da mu ukažete kako su njegovo mišljenje, snovi i želje važni isto koliko i vaši. To je drugi način da se kaže: „Žrtvovaću se za tebe“ ili „Ja te podržavam i uvek ću ti čuvati leđa“.

Ali ako to kažete, budite sigurni da to zaista i mislite, nemojte posle potajno da se nadate drugom ishodu. Jer, nema ničeg loše i u tome da budete iskreni da imate rezerve prema tome što je vašem partneru važno. Priznanje da imate bojazan ne znači da mu oduzimate svoju podršku, već da verujete u partnerovu odluku, čak i ako je ne razumete u potpunosti. To pokazuje koliko ste voljni da se potrudite i da vam je stalo.

„Opraštam ti“

Svađe se dešavaju, štetne reči se izgovaraju. Ali znati kada treba da se oprosti partneru za stvari koje je učinio – i reći mu to – je izuzetno važno, jer ga to podseća da je u redu ne biti savršen. Vaš partner nikada ne bi trebalo da se oseća kao da mora da se ponaša na određeni način da bi vam udovoljio. Važno je da može da bude tačno ono što jeste, čak i ako to dovodi do povremenih svađa.

Naravno da to ne znači da je u redu da iznova pravi iste greške, i ako se to dogodi, razgovarajte o takvom ponašanju i pokušajte da pronađete zajedničko rešenje. A kada odlučite da mu oprostite, opet, zaista budite sigurni da to i mislite, u suprotnom neće nikome da koristi.

„Uvek ću da izaberem tebe“

Brak je kulminacija izbora. Velikih i malih svakodnevnih izbora da se držite zajedno sa svojim partnerom – bez obzira na sve. Zato je imperativ da podsećate partnera da ste svesni izbora koje donosite i da ne želite da ga promenite.

Stoga, umesto „volim te“ možete uvek da kažete: „Da moram sve da uradim ispočetka, opet bih izabrala tebe!“. To daje drugoj osobi do znanja koliko vam je važna, uprkos svim problemima na koje nailazite tokom partnerstva. Takva izjava pomaže da se eliminiše svaka sumnja koja se možda uvlači u njihov um o snazi braka i podseća da ste još u tome na duge staze.

(Ona.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com