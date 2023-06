Ovih 9 rečenica svaka žena treba da čuje od svog muža

Način na koji svakodnevno razgovaramo sa supružnikom će ojačati ili okončati naš brak. Takva je moć u našim rečima. Međutim, mnogi muževi nisu sigurni šta da kažu ili šta njihove žene žele da čuju. Pa, muževi, vaš je srećan dan. Evo 9 fraza koje svaka žena želi da čuje od svog muža, bez posebnog redosleda:

„Ti si moja omiljena osoba.“

Veliko prijateljstvo je u srcu svakog velikog braka. S obzirom da se toliko bori za vašu pažnju od dece, do posla, do hobija, do računa i svega između, važno je da svojoj ženi date do znanja da ona nikada nije naknadna misao u vašem dnevnom redu. Dajte joj do znanja da je ona vaš omiljeni deo dana, a vaš dan je bolji i svetliji jer je ona deo toga.

„Tako si lepa.“

Verovatno ste ovo govorili svojoj ženi sve vreme dok ste se vas dvoje zabavljali. Međutim, ovo moramo čuti još više što smo duže u braku. Budite precizni o tome šta volite u njenoj lepoti – ne samo o njenoj fizičkoj lepoti, već o svemu što smatrate da je lepo na njoj, od njenog smeha, preko načina na koji voli vas i decu, do njenih prekrasnih očiju. Ona će ceniti ono što imate da kažete.

„Hvala ti za…“

Jednostavno „hvala“ čini čuda. Međutim, što smo duže u braku, manje smo skloni da zahvalimo svom supružniku za sve što jesu i sve što čine za nas. Muževi, razmislite o svemu na čemu ste zahvalni kada je vaša žena u pitanju i recite joj posebno „hvala“ svaki dan.

„Volim da provodim vreme sa tobom.“

Vaša žena ne želi da se oseća kao da provodite vreme sa njom samo zato što morate. Ona želi da želite da provodite vreme sa njom, a vaša želja se prikazuje kroz vaše reči i vaše postupke. Recite svojoj ženi da volite da provodite vreme sa njom tako što ćete je zvati ili joj slati poruke tokom dana. Takođe je važno dati prioritet redovnom zajedničkom izlasku. Jedan jednostavan način na koji svojoj ženi možete dati do znanja da volite da provodite vreme sa njom je da joj posvetite najveću pažnju tako što ćete odložiti pametni telefon ili druge uređaje. Pitajte je kako je prošao njen dan i budite spremni da odgovorite na sva pitanja koja vam ona postavi. Recite joj koliko volite da budete sa njom. Videće koliko vam je zaista stalo do nje kroz ove promišljene reči i postupke.

„Tako mi je drago što si moja žena.“

Ovo je ogromno. Vaša žena želi da zna da brak s njom smatrate jednom od najboljih odluka u vašem životu. Ona ne želi da se oseća kao da je vidite kao stare „bukagije“. Tu ružnu frazu, koja u originalu na engleskom glasi „old ball and chains“ neki muževi danas u šali koriste i tim rečima opisuju svoju ženu. A žene obično na nju reaguju kiselim osmehom i kao da se zgrče iznutra dok se osmehuju mužu. To je jednostavno strašno. Budite sigurni da vaša žena zna, po vašim rečima i delima, privatno i javno, da se osećate kao da ste osvojili džekpot kada ste se oženili njom.

„Želim te.“

Žena želi da zna da je njen muž još uvek super privlači. Ona želi da zna da je on smatra poželjnom. Za ženu, predigra je celodnevna potraga. Dakle, muževi, udvarajte se svojoj ženi tako što ćete skinuti nešto sa njenog rasporeda što bi je moglo opterećivati kao što je pranje veša, vožnja dece ili odlaganje posuđa. Masirajte joj stopala. Držite je blizu. Prođite rukama kroz njenu kosu i zagledajte se u njene oči. Reci joj koliko je lepa i seksi i dajte joj do znanja da još uvek izaziva plamen u vama.

„Ti to možeš!“

Svaki dan odvojite malo vremena i dajte svojoj ženi do znanja da ste njen najveći obožavalac i da verujete u nju. Budite njena najveća navijačica i podstrek. Ovo će joj podići samopouzdanje i pogurati je da ide napred.

„Uvek možete doći kod mene, a ja ću biti tu za vas.“

Brak je partnerstvo, ali mnogi supružnici nisu sigurni da mogu da iznesu svoje brige i probleme svom supružniku, a da ne dobiju malo otpora ili čak hladnog ramena. To duboko boli i često vodi do praznog, usamljenog braka. Muževi, kad god vaša žena dođe kod vas sa suzama u očima i zabrinutošću na licu, budite spremni da prestanete šta god da radite i poslušajte šta ona ima da kaže. To će joj značiti svet, i zbližiće vas dvoje

„Verujem ti.“

Koliko god morate da svojoj ženi date do znanja da ste od poverenja, tako i svojoj ženi treba da kažete da joj verujete. Jedan od načina na koji to možete učiniti je da se emocionalno otvorite svojoj ženi. Budite spremni da razgovarate o teškim stvarima sa njom. Budite ranjivi. Ne suzdržavajte se. Recite joj da joj verujete u svoje strahove, brige i brige. Što više ovo radite, vas dvoje ćete biti povezaniji.

