Ovih deset stvari muškarci primećuju o ženama u krevetu, ali im to nikada neće priznati

Seks je jedna od najintimnijih radnji koje možemo imati s nekom osobom i zbog toga je sasvim prirodno da brinemo o nizu različitih stvari. Brinemo izgledamo li im dobro, primećuju li te čudne strije ili misle da nismo dobri u krevetu. Jeste li se ikada zapitali šta muškarci primećuju u krevetu? Primećuje li zaista te male stvari koje žene zabrinjavaju? Evo koja je istina iza onoga šta muškarci zapravo vide na ženi da sa kojom su u krevetu i treba li se zbog toga zabrinuti, kako piše Your Tango.

Vaše mane: Da, vidite rolnice na stomaku, da, vidite strije, pa čak i svoje akne. Ali on ništa ne govori jer ga nije briga za te male nesavršenosti. Sviđaš mu se dovoljno da ima seks sa tobom i to zaista govori sve. Predivni ste u njegovim očima.

Vaša zategnutost: U stvari, veoma je retko videti zaista opuštenu vaginu, ali možete poboljšati svoju zategnutost tamo dole kroz Kegelove vežbe ako ste pod stresom.

Vaša „frizura“: Ovo je posebno tačno ako obavlja oralni seks. U najmanju ruku, istuširajte se i sredite dole. Ovo će učiniti stvari udobnijim za njega i za vas.

Vaša reakcija na njihove mane: On će primetiti ako pređete rukama preko njegovih ožiljaka ili akni. On zna, i do nekog trenutka je prilično uobičajeno videti da momak polako postaje svestan toga, a samim tim i nesiguran. Stoga, ako možete, zanemarite i njegove mane. Nijedan od vas nije savršen.

Koliko vam se sviđaju: žele da znaju da su tražene i žele da znaju da želite da budete sa njima. Ako izgledate kao da upravo idete kod stomatologa, primetiće i odustati.

Koliko uživate u seksu: Muškarci primećuju koliko stenjete, savijate leđa, ali i vaše orgazme. Ali i oni uživaju u tome. Ako ne pravite mnogo buke ili samo pravite lica koja izgledaju dosadno, on verovatno više neće želeti da spava sa vama.

Posebne veštine: Znate onu neverovatnu stvar koju možete da uradite sa svojim jezikom? Da, primetiće to, obožavaće ga i zapamtiće ga kasnije kada budu razmišljali o vama. Ako ste rok zvezda u krevetu, nemojte se suzdržavati: on će uvek čuvati to sećanje… i ponovo će pokušati da spava sa vama.

Vaša omiljena ‘mesta’: Svaka žena je drugačija. Muškarac će želeti da zna šta volite, gde volite da vas dodiruju i sve moguće fetiše koje imate.

Vaš trud: Muškarci ponekad završe sa ženama koje se jednostavno ne trude previše u krevetu. Ako želite da budete neverovatni u krevetu, preuzmite inicijativu i uradite stvari da mu ugodite. Oni zaista ne traže mnogo, samo da pokažu da ste zainteresovani i voljni da učestvujete.

Emocije koje imate nakon seksa: Muškarci žele da se osete dobro nakon seksa. Oni žude za intimnošću i maženjem baš kao i vi. Ako do toga ne dođe, moguće je da više neće htjeti spavati s vama ili se neće osjećati najugodnije.

(večernji list)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com