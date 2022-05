Ovo će ga totalno izludeti: Deset najboljih pesama za striptiz

Demi Mur je nakon filma „Striptiz“ postala tajna želja muškaraca širom sveta.

Ovaj način igre i zavođenja još od davnina, budi strasti i rasplamsava plamen. Večeras ili kada se odvažite, pripremite atmosferu, prigušite svetlo i zaigrajte, a mi vam dajemo deset pesama uz koje će ovo iznenađenje biti savršeno. Začinite sve ovo seksi donjim vešom i obećavamo vam da ćete doživeti vatromet i vi i on.

Kristina Agilera- Nasty Naughty Boy

Oživite magiju burleske i onoga kako bi striptiz zaista trebao da izgleda. Uz to možete usput i da „kaznite“ vašeg nevaljalog dečaka.

Bijonse- Partition

Ova pesma prosto sadrži seksipil u svakoj noti. Pustite mašti na volju i nekavas ritam sam ponese, a on…nek uživa.

Džo Koker– You Can Leave your hat on

Možda najpoznatija pesma za striptiz koju je proslavio čuveni film „Devet i po nedelja“. Da li ćete ostaviti na sebi samo šešir ili ne, vi birate.

Tom Jones – Sex bomb

Ukoliko ste za malo brži ritam, pokažite mu kakva ste seks bomba uz ovaj klasik Tom Džonsa.

Hess Is More – Yes Boss

Naziv pesme „Da, šefe“ govori više od hiljadu reči. Pustite da on bude glavni, bar večeras.

Madonna- Justify my love

Ritam koji prosto budi na striptiz svakoga ko čuje.

Melanie Fiona- Give it to me right

Ukoliko vi želite da vodite priču, onda je ova pesma pravi izbor za vas.

Jace Everett- Bad Things

Dosta nas ovu pesmu pamti po špici za seriju „True Blood“, tako da večeras budite vampirica. Zavodite, grizite i uživajte u neprospavanoj noći.

Lenny Kravitz- Believe in me

Ljubav i strast spojene u jednoj pesmi. Savršeno za ovakvu priliku.

Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?

Svaki takt ove pesme vuče na senzualni ples koji ćete mu priuštiti. Uživaćete i vi i on.

