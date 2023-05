Ovo je glavni razlog zašto mnoge žene u braku gube interesovanje za vođenje ljubavi

Verovatno vam je poznata ova priča: muškarac i žena se upoznaju, zaljube, imaju fantastičan seks. Usele se, možda se venčaju, možda dobiju decu. Njeno zanimanje za seks počinje da opada, njegovo ne. Nastaje napetost, izgovorena ili neizgovorena. On uvek inicira, ona ga uvek odbija. Iako taj narativ zapravo nije tako univerzalan kao što ga mnogi ljudi misle, neka su istraživanja pokazala da je kod žena zaista verovatnije da će doživeti smanjenje seksualne želje tokom dugog razdoblja nego kod muškaraca, prenosi Mind Body Green.

Postoje mnoge teorije o tome zašto bi to moglo da se dogodi, ali jedna nedavna studija objavljena u Archives of Sexual Behavior otkrila je jedan značajan deo slagalice: žene jednostavno ne privlače muški partneri koji odbijaju da obave svoj deo posla kod kuće. U studiji, psihološki istraživači Emili A. Haris, Aki Gormezano i Sari van Anders ispitali su više od 1000 žena koje su trenutno u vezi s muškarcima s kojima žive i imaju decu. Postavljena su im pitanja o nivou seksualne želje žena, podeli kućnih poslova s ​​muškim partnerima i kako se osećaju u vezi te podele.

Rezultati? Žene koje su obavljale veći deo kućnih poslova imale su značajno manju želju za seksom sa svojim partnerom, u poređenju sa ženama u vezama u kojima su muškarci bili više uključeni u obavljanje kućnih poslova. Drugim rečima, žene su puno više seksualno uzbuđivali muškarci koji su kuvali, čistili i brinuli se o deci. Ali, najzanimljiviji deo otkrića bio je razlog: nije samo ženski libido oslabio kao odgovor na obavljanje gomile kućnih poslova, i nije to bilo samo zato što su žene bile zaposlene i iscrpljene od svega toga. Umesto toga, istraživači su pronašli dva specifična posrednička faktora koji tačno objašnjavaju zašto je nejednaka podela kućnih poslova imala toliki uticaj na želju žena.

Prvo, studija je otkrila da su žene koje na sebe preuzimaju veći deo kućnih poslova verovatno tu dinamiku doživele kao nepoštenu, a taj osećaj nepravednosti u vezi bio je deo onoga što je dovelo do manje želje za njihovim partnerom. Ovo je važno, ističu istraživači u radu, jer pobija argument da žene preuzimaju više kućnih poslova jer to žele ili zato što jednostavno uživaju u brizi. Iako bi to moglo da bude tačno za neke, ova je studija otkrila da su žene u neuravnoteženim partnerstvima zapravo često ogorčene zbog takve situacije. I prilično je teško imati seks s nekime kome pomalo zameraš.

Drugo, istraživači su otkrili da su žene koje se kod kuće suočavaju s neravnotežom verovatnije osećale da njihov partner zavisi od njih. Taj osećaj da se vaš muškarac oslanja na vas da se brinete za njega i obavljate osnovne životne zadatke umesto njega bio je drugi faktor povezan s nižom seksualnom željom. Kao što Haris i tim ističu, pranje nečijeg veša, kuvanje za njih, pospremanje za njima i planiranje njihovog društvenog kalendara zadaci su koje ljudi obično obavljaju za decu. Dakle, kada žena mora da obavlja te zadatke za svog muža bez stvarnog reciprociteta ili priznanja, takav odnos odražava odnos majke i deteta. Nije iznenađujuće da to baš i nije seksi.

‘Nepravedan udeo rada u domaćinstvu može da doprinese opterećujućem zamagljivanju majčinskih i partnerskih uloga, pri čemu se partneri doživljavaju kao primaoci nege, slično zavisnoj deci. Kao rezultat toga, žene mogu iskusiti manju želju za partnerima koji se doživljavaju kao zavisni’, tvrde istraživači. Postoji uobičajena šala udatih žena u kojoj, kada ih pitaju koliko dece imaju, u brojanje uključe i muža. Ta se dinamika često prihvata se kao norma između muškaraca i žena, ali kako pokazuje ova studija, dolazi s direktnim posledicama na seksualni život para. Vrlo je teško biti seksualno privlačan nekome za koga osećate da im je potrebna majčinska briga.

Ona uobičajena anegdota koju smo gore spomenuli – o ženi koja neprestano odbija muževe seksualne napade – povezana je s idejom da su žene uvek ili inherentno manje zainteresovane za seks od muškaraca. To je popularna priča, iako je, naravno, stvarnost mnogo nijansiranija. Kao prvo, pronaći ćete različite nivoe seksualne želje kod svih polova: neke žene žele puno seksa, a neki muškarci to mogu ili ne moraju da prihvate. Većina ljudi ima libido koji redovno varira u zavisnosti od svih ostalih stvari koje im se događaju u životu. Dok različite studije procenjuju da se od 10 do 55% žena suočava s niskim libidom u poređenju s između 1 do 28% muškaraca, neka istraživanja o parovima mešovitih polova otkrivaju da je jednako verovatno da će muškarci biti manje željeni partneri kao i žene .

‘Naša otkrića dovode u pitanje pretpostavku da je niska seksualna želja kod žena nužno locirana u ženama, u njihovim telima ili umovima. Umesto toga, nalazimo podršku za socio-strukturalno objašnjenje za barem neki značajan deo niske želje kod žena, pri čemu sistem heteronormativnosti dovodi do rodnih nejednakosti u radu u domaćinstvu koje su povezane s nižom željom’, tvrde istraživači.

Zaključak: Možda bi žene bile više zainteresovane za seks da nisu tako često prisiljene na tako nepravedne uloge i odnose koji ubijaju libido, prenosi Večernji list.

