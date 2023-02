Ovo je “magična reč” zbog koje će muškarci uraditi sve što žene žele!

Kada su u pitanji izlasci, veze ili udvaranja, bitno je da znate da je svako od nas drugačiji i da smo svi u različitim okruženjima, izloženi različitim “vrstama normalnosti”. Međutim, uprkos različitim očekivanjima, nadanjima i jezicima koje govorimo, jedna stvar je ključna za dobar odnos bez obzira na sve, a to je komunikacija.

Za žene se često kaže da su u komunikaciji emotivnije, dok su muškarci logični. Međutim, istina je i da muškarci instinktivno žele da usreće ženu do koje im je stalo i učiniće sve da bi ispunili taj “zadatak”.

Često se ipak dogodi da volja postoji, ali način na koji to da učinimo – ne. I dok se muškarci prilagođavaju, žene često postaju iscrpljenje.

Situacija postane ovakva:

– muškarac ne zna kako da usreći ženu, ali ne komunicira sa njom o tome;

– žena je umorna od toga da se muškarac ne trudi, ali ne shvata da on jednostavno ne zna kako;

– muškarac se oseća beznadežno i počinje da se povlači, jer ima osećaj da ne može ništa učiniti kako treba;

– neko od njih dvoje odustaje i kreće dalje, jer im se čini da se problem ne može da reši.

Taj ciklus se nastavlja i potencijalno ponavlja, a jedini problem zapravo je nedelotvorna komunikacija.

Šta treba da uradimo da bismo prekinuli ciklus?

Deo odgovora leži u tome da će reakcija muškaraca, kao i žena, zavisi od načina na koji im se pristupi.

Ako svom parteru kažete nešto poput “Mislim da me ignorišeš” ili “Zašto me nisi nazvao kad si rekao da hoćeš?” ili “Trebalo je da mi kažeš da ćeš da zakasniš”, fokus stavljate na ono što je učinio – pogrešno.

U toj situaciji, on će se verovatno zainatiti i reagovati na način na koji inače ne bi. Neki muškarci će ćutati, neki će zauzeti neprijateljski stav, a poruka koju čuju od vas biće ista – u vašim očima nisu sposobni da urade neke stvari. Međutim, postoji magična reč koja će vam osigurati drugačiji odgovor, a ona glasi: OSEĆAM.

Ako vašem partneru kažete recimo “Kada mi ne odgovoriš, osećam da me ignorišeš” ili “Kada me nisi nazvao, osećala sam se kao da ti nisam važna” ili “Kada mi ne javiš da ćeš zakasniti, osećam se kao da ne ceniš moje vreme”. Tada će njegovi odgovori biti potpuno drugačiji! Partner kom je stalo, želi da vas usreći, a kada mu kažete da se zbog njega osećate loše, on će razumeti situaciju. Želeće da reši problem, umesto što će zauzeti borbeni stav.

Dobiće, između ostalog, osećaj da komunicirate sa njim umesto da ističete njegove mane. Ovo sve možda zvuči čak i pomalo smešno, ali je tačno. Kad muškarci kažu da su jednostavna bića, to stvarno i misle. Oni žele da vas usreće, ali ponekad im treba malo pomoći i strpljenja kako bi smislili kako to treba da učine.

Dakle, sledeći put kada sa partnerom budete imali nesuglasice i pojavi se potreba za razgovorom, nemojte da stavljate fokus na ono što on radi (ili ne radi), nego na ono kako se vi osećate zbog njegovih postupaka, prenosi zadovoljna.hr.

