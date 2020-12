Ovo je najgora vrsta PREVARE!

Ipak, ponekad se prevara može odigrati daleko od spavaće sobe. Dakle, šta je emotivna prevara?

Ipak, ponekad se prevara može odigrati daleko od spavaće sobe. Dakle, šta je emotivna prevara? Najkraće rečeno, to je trenutak kada se sa nekom drugom osobom povežete na intimnom, emotivnom nivou i isključite svog partnera, što može podjednako naškoditi vašoj vezi kao i telesna nevernost. Ipak, način na koji je definišete može biti pomalo nezgodan, jer ona sadrži brojne nijanse koji se moraju dokučiti. Pitali smo stručnjake šta oni imaju da kažu na tu temu:

Dakle, šta je tačno emotivna prevara?

Pa, ona predstavlja bilo šta što uključuje emotivnu energiju, odnosno njeno emitovanje van veze ili braka. Ona može biti bilo šta što vas odvlači od vaše veze.

Pošto nije toliko otvorena, ona se ne može uvek primetiti i lakše se krije, ali uglavnom sadrži razgovore gde se emotivna veza razvija u kontekstu intimne privlačnosti. Tu spadaju poruke sa flertovanjem, vaše lične šale i komplimenti koji tokom vremena postaju sve snažniji. Iako fizička intimnost nije njen deo, ona to veoma lako može postati, jer predstavlja samo još jednu granicu koju treba preći.

Koja je razlika između emotivne prevare i prijateljstva?

Pa, prijateljstvo vas neće odvući od vaše veze, niti će vas navesti da ne budete prava verzija sebe pred svojim partnerom. Kada imate emotivnu aferu, verovatno ste uspostavili daleko bližu ili ličniju vezu nego što biste učinili sa svojim platonskim prijateljima. Intimnost koja se kultiviše na taj način nam pruža zadovoljstvo.

Zašto emotivna prevara može biti gora od seksualne?

Kada ste uključeni u emotivnu aferu, vi ste se praktično isključili iz svoje veze. Jedna veza zahteva dosta vaše energije, a ako je prenosite u svoju aferu, vaš partner će to predosetiti. To će dovesti do emotivne distance u početku, a kasnije i do raspada veze.

Baš iz tog razloga, ova vrsta prevare je daleko gora od seksualne, koja generalno nema nikakve veze sa osećanjima. Onda kada se osećanja uključe u priču, afera se teško završava.

Da li ste vi u emotivnoj aferi?

Ako imate muškarca u svom životu, pored svog partnera, koji je nešto više od prijatelja, trebalo bi da se zapitate: Zašto ne želim da kažem svom partneru o ovoj novoj vezi? Koje moje potrebe nisu ispunjene u mojoj vezi? Kako pokušavam da radim na svojoj vezi, kada kreiram distancu upuštajući se u emotivnu aferu?

Veoma je važno znati kada ste prešli granicu koja vam može uništiti vezu i prekinuti aferu. Ukoliko smatrate da biste bili srećniji izvan svoje veze, trebalo bi da odvojite vreme i shvatite šta zapravo želite i donesete trajnu odluku.

