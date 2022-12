Ovo je NAJISKRENIJE šta su žene poručile muškarcima kakav seks žele, kaže stručnjakinja

Nakon godina i godina istraživanja kao i pisanja o seksu autorka niza priručnika o seksu Tracey Cox kaže da je i dalje iznenađuje to što su ljudi često iskreniji u razgovoru o seksu s prijateljima nego s partnerima te da će jedno s drugim retko podeliti ove rečenice.

Žene iskrenije i lakše razgovaraju sa ženama, a muškarci s muškarcima. Sigurno bi bilo korisnije da tajne podele međusobno kako bi jedni od drugih naučili šta žele u seksu.

Tracey Cox je zato godinama beležila odgovore na pitanje: “Što biste želeli reći partneru o vašem seksualnom životu kada biste bili potpuno iskreni s njim?” pa kaže kako je to dobra osnova za uvid u to kako se oseća osoba s kojom delite krevet i savetuje da to svakako bude i osnova za iskreni razgovor i strastveniji seks.

Ako vas preplave misli da muškarac radi nešto pogrešno, recite mu da vam to ne odgovara. Muškarci ne mogu čitati misli, dodaje Tracey Cox. Kažite mu gde i kako želite da vas dodiruje. Ako to ne učinite, partner neće imati priliku da ispuni vaše želje.

Šta žene poručuju muškarcima

Moramo biti emocionalno zagrejane.

Da bismo se osećale seksi, moramo biti emocionalno zagrejane, ali i fizički stimulisane.

Reči su za nas afrodizijak. Ako želite više seksa, jednostavno više razgovarajte s nama.

Uključite se u obavljanje kućnih poslova, pa ćemo biti spremnije na seks. Osećaćemo se više kao ravnopravne partnerke, a manje kao posluga.

I mi želimo da iniciramo seks, ali ne stignemo to osvestiti i realizovati želju ako vi “navaljujete” svaki dan u isto vreme.

Budite nežniji. Naša je koža osjetljivija od vaše. Ono što vi možda osećate kao malo grublji dodir, nas može boleti.

Nije istina da uvek želimo romantičan seks. I mi ne volimo monotoniju pa smo s vremena na vreme željne akcije.

Ne gnjavite nas seksom ako nismo raspoložene. Time nam dodatno ubijate želju. Sutra ćemo dvostruko uzvratiti.

Prihvatite to da put do našeg orgazma ne vodi isključivo klasičnim seksom, volimo dodire i poljupce, prenosi 24sata.hr.

