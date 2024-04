Ovo je najopasnija seks poza na svetu: Može uzrokovati ozbiljne povrede

Ako ne želite da se povredite, možda bi trebalo da izbegnete jednu pozu tokom seksa. Kada krenete u spavaću sobu i planirate da se sa partnerom uvučete pod pokrivač, povreda vam je poslednja na umu, ali ponekad previše uzbuđenja može dovesti do toga da odete u bolnicu, piše Dejli star.

NHS hirurg dr Karan Raj rekao je da postoji „najopasnija seksualna poza“ koju treba da znate. Rekao je da se 50% preloma penisa dešava zbog jednog određenog položaja.

Očigledno, „neočekivani prodor“ može dovesti do stvarnog gnječenja penisa. To je zato što ženska stidna kost može da je zgnječi. To može dovesti do rupture tkiva i jakog bola. Rečeno je da trajni prelomi mogu čak dovesti do deformiteta. Dakle, ako želite da izbegnete sve te potencijalne probleme sa penisom, postoje određene poze koje je bolje izbegavati. A, prema rečima ovog medicinskog stručnjaka, jedna koja bi mogla biti opasna je popularna obrnuta kaubojka.

Za ovu pozu se kaže da je uzrok svakog drugog preloma penisa, pa se s njom isplati biti veoma oprezan. Da bi je izveo, muškarac mora ležati na leđima dok mu žena obavija kukove. Ali, za razliku od pokreta kaubojke, ona mora biti okrenuta njegovim stopalima, a ne njegovom licu. Dr. Raj je rekao: „Ako dođe do neočekivanog prodora ili ako pokreti dve strane nisu koordinisani, penis može da isklizne i ženska stidna kost može da ga zgnječi.“

Takođe je primetio da fraktura penisa znači da je došlo do kidanja tunice albuginee, što je „gumeni omotač koji omogućava da se penis uveća tokom erekcije“. Stručnjak za seks i odnose, Anabel Najt, objasnila je kako možete da izbegnete takvu povredu.

„Obrnuta kaubojka može biti opasna, u nekim slučajevima penis može biti povređen ako ste malo previše entuzijastični kod „jahanja“. Ako je to slučaj, postoji rizik da penis ispadne i onda sedne na njega“, objasnila je ona. Ali sve dok vi i vaš partner otvoreno razgovarate jedno sa drugim tokom seksa, poza ne bi trebalo da stvara previše problema, samo treba biti oprezan.

