„Ovo je najvažnija stvar koja je potrebna za srećan brak, a nije ljubav“

Samo sećanje na reč ‘brak’ izaziva razne emocije, zbunjenost, pa čak i dileme kod većine ljudi. Naime, kada ljubav krene naopako, brak može da natera i najneemotivnijeg muškarca da se slomi i zaplače. Isto tako, neispunjena posvećena veza može učiniti da se najoptimističnija supruga oseća beznadežno, sumnjičavo i depresivno, smatra Ivan Jang, lekar koji je takođe stručnjak u oblasti veza i braka.

– Zato je ključ srećnog braka razjašnjavanje zajedničke svrhe vaše veze, što vodi ka većoj sreći. Koje bračne savete parovi treba da prate? Jasnoća je ključna da bilo koji odnos funkcioniše. Jer bez zajedničkog osećaja za pravac, čak i najstabilnije veze će propasti. Sada se verovatno pitate: „Šta mogu da uradim da ne postanem statistika o razvodu ili nesrećnom braku?“ Da li ste znali da statistika pokazuje da 50 odsto najposvećenijih veza propadne u roku od dve godine ili manje? Ali, evo prave šale: kada se u taj bazen dodaju i oni koji su u braku, broj se penje na oko 55 odsto – objašnjava Jang for Your Tango.

Iako mnogi misle da će sama ceremonija braka ojačati vezu, stručnjak pokazuje da to nije tako.

– Međutim, postoji nekoliko stvari koje možete da uradite i koje će vam značajno povećati šanse da zauvek živite trajnim, uspešnim životom. Brak nije za one sa slabim srcem. Izreka: ‘Ljudi propadaju zbog neznanja’ je mnogo više od klišea, to je činjenica. Stoga je ključno da imate zajednički stav o tome kako oboje doživljavate svrhu vašeg braka. Morate detaljno da komunicirate (i da se dogovorite) šta tačno obaveza i brak predstavljaju za vas oboje, kao par i pojedinačno, objasnio je on.

Ovo je prvi korak u stvaranju odnosa koji će izdržati sve buduće krize.

– To podrazumeva brojne odluke, od postavljanja ograničenja ko može da posećuje i koliko može da ostane, do odlučivanja kako će se deliti i trošiti novac. Čak treba da definišete ko radi koje poslove u kući. Razlog zašto većina veza propada i gori je taj što su parovi toliko opsednuti idejom ljubavi da ne vide stvarnost i odgovornosti koje sa njom dolaze – kaže doktor.

Na kraju krajeva, radi se o podeli svog života i celog bića sa drugom osobom. Dakle, treba da razgovaramo o tome šta brak uopšte znači pre nego što ljudi zaista uđu u njega.

– Nekada su se ljudi venčavali iz razloga koji nisu imali mnogo veze sa ljubavlju. Ali danas, naša ekonomija, promene rodnih uloga i ljudska evolucija uopšte stvaraju prostor za nova očekivanja uloge braka. Ovo više nije feudalno društvo. Sada su stvari drugačije, ali ono što je potrebno za uspešan i srećan brak nije se nimalo promenilo – objašnjava on.

Za razliku od naših predaka, mi sada znamo bolje, ili bi barem trebali.

Iako nas naši instinkti podstiču da izbegavamo duboke, pronicljive razgovore, to može spasiti vezu od kolapsa.

„Vreme je da postavite teška pitanja kako biste bili sigurni da se vi i vaš partner slažete oko zajedničke svrhe vaše posvećenosti jedno drugom“, predlaže on.

Evo nekoliko pitanja koja možete postaviti:

Šta misliš o prijateljstvu sa suprotnim polom?

Koji su tabui kada su u pitanju prijatelji suprotnog pola?

Koliko često moji rođaci mogu da dolaze u posetu?

Šta misliš o religiji?

Želiš li decu?

Kakav stil roditeljstva preferiraš?

Koliko često voliš da budeš intiman?

Koje su tvoje intimne sklonosti?

Koje su tvoje dnevne navike i rutine?

Koje uloge misliš da su prikladne za ženu u vezi?

Koje uloge misliš da su prikladne za muškarce u vezi?

Koliko informacija o nama mogu da podelim sa svojim prijateljima i porodicom?

Kakvo je tvoje mišljenje o štednji i trošenju?

Koje moje resurse ili sredstva očekuješ da podelim sa tobom?

Koje svoje resurse ili imovinu ti želiš da podeliš sa mnom?

Postavljanje ovih preventivnih pitanja otkriće stvari koje treba da znate o svom partneru.

– Da, postavljanje takvih pitanja može izgledati pomalo neprijatno ili neobično, ali ne možete sebi priuštiti da ne znate odgovore. Predviđanje svaki put nadmašuje retrospektivu. Da biste stvorili ispunjenu, dugotrajnu vezu, morate znati u šta se upuštate – zaključuje doktorka.

Dakle, morate znati odgovore na neka pitanja.

Na kraju, najvažnije je da imaju dobru, ležernu vezu, jer parovi koji se smeju, smeju i dele nova iskustva, a pritom se iskreno trude da komuniciraju, traju godinama, piše Your tango.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.