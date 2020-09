Ovo je važnije od vođenja ljubavi: Otkriva sve o partneru

Govor tela je veoma teško lažirati ili sakriti, i zbog toga mnogo toga o svom dečku možete saznati dok posmatrate njegovo ponašanje posle seksa.

Ženama je maženje i milovanje nekada važnije od vođenja ljubavi, i veoma im je bitno kako se njihov partner ponaša u krevetu, naročito posle odnosa.

Doktor Dejvid Givens navodi šta ponašanje muškarca posle seks otkriva o njemu.

Privlačenje

“Ako vas muškarac privlači sebi tokom seksa, on želi više intimnosti. On vas bukvalno privlači svom najosetljivijem delu a to je vrat. To je siguran znak poverenja i naklonosti. Sa druge strane, ako se privija uz vašu ruku, to je znak da je pasivan i da očekuje da vi odlučujete o svemu”, objašnjava Givens.

Odmicanje

“Ako se muškarac posle seksa, odmah odmakne od vas, to je jasan znak da ne želi obavezu. Na ovaj način se on odvaja od vas i stvara emocionalnu i fizičku distancu”, napominje Givens.

Kašika poza

Ako muškarac posle vođenja ljubavi leži pored vas u kašika pozi, to je pokazatelj i da je lud za vama, ali i da je malo posesivan. Kako da napravite razliku?

Ako vas je skroz zaklonio i bukvalno obuhvatio sa svih strana, to je znak dominatnosti.

A ukoliko želi da se mazi i to tako da ga vi zagrlite u kašika pozi, to ukazuje da želi da vodite računa o njemu.

