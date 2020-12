Ovo MORATE uraditi nakon raskida

Većini ljudi nakon raskida, naročito ako je reč o dužoj vezi, teško pada pomisao na to da treba iz svog života da uklone sve što ih vezuje za prošlu ljubav.

Emocionalni krah je sam po sebi težak, a ako tome dodate to da sebe nesvesno i dalje povređujete, teško ćete se oporaviti od raskida i nastaviti dalje. Zapravo u ljudskoj je prirodi želja za oslobađanjem od svih podsetnika na prošlu vezu. To bi značilo da je potrebno da sa društvenih mreža uklonite sve vaše zajedničke fotografije, kao i iz vašeg telefona, ali i po sobi. Takođe bivšem treba da vratite sve njegove stvari koje su ostale kod vas, kako ne biste bili u prilici da od svih obučete baš njegov duks, koji i dalje miriše na njega. Pomislićete da je sve ovo suvišno, ali stručnjaci na polju ljudskih odnosa tvrde da je to važno iz sledećih razloga:

DOBIĆETE PRILIKU DA SE POSVETITE SEBI

Nakon raskida sledi novo poglavlje u vašem životu, a samim tim vama se pruža prilika da se posvetite onom ko treba da vam je najvažniji – sebi samoj. Dakle, kada uklonite zajedničke slike, vi dobijate priliku da svetu pokažete da postojite, sami i uzdignute glave.

IMA TERAPEUTSKO DEJSTVO

Brisanje zajedničkih fotografija je čin puštanja. Ako ste raskinuli, i ako je on otišao iz vašeg života, nema svrhe i dalje održavati privid da je veza aktivna. To što svetu prikazujete da ste srećni na slikama, dok u stvarnosti nije tako loše je po vaše mentalno zdravlje.

PORUČUJETE DRUGIMA DA STE OPET – NA TRŽIŠTU

Možda baš osoba koja je ljubav vašeg života ne može da vam priđe jer ste srećni i nasmejani na slikama sa vašim bivšim, za kog on ne zna da je bivši. Pružite sebi šansu da ljubav ponovo ušeta u vaš život.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.