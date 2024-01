Ovo ne izgovarajte: 7 rečenica koje nijedan muškarac ne želi da čuje

Divno je biti zaljubljen i voleti, ali žene često znaju da se nađu u situaciji da su uvredile svog muškarca, ali isto tako ne mogu da shvate zbog čega je on povređen.

Postoji priličan broj stvari koje muškarci baš i ne žele da čuju, a mi vam donosimo sedam najčešćih.

Mamin sin

Većina muškaraca i jesu “mamini sinovi”, ali to ne morate da im nabijate na nos. Na kraju, ona ih je rodila, hranila, odgajala i od njih je napravila ono što su oni danas.

Ona je odgojila osobu u koju ste zaljubljeni pa kako ste onda mogli i pomisliti da će on u potpunosti ignorisati svoju majku i slušati samo vas i vaše savete?

Posle svega, zašto spominjati njegovu majku u razgovoru kada to nije potrebno?

Većina muškaraca su osetljivi na svoje majke, kao što je i većina žena osetljiva na svoje roditelje. Nijedan muškarac ne želi da mu se kaže kako je on “mamin sin”, iako žena zna da je to tako.

Gubiš kosu!

Većina muškaraca gubi kosu s godinama i ne vole da ih na to podsećaju čak ni kad su mladi. Kako biste se vi osećali da vam muškarac kaže da ste se udebljali? I da treba da jedete manje čokolade?

Muškarci su obično osetljivi po pitanju kose, čak i kada kažu da ih nije briga. Neki čak imaju i noćne more zbog toga. Svaki muškarac želi da ima gustu i jaku kosu, a ako mu kažete da je počeo da ćelavi, verovatno ćete povrediti njegovu muškost.

Moramo da popričamo

Čim čuju ove reči, muškarci odmah “izvlače antenu” i hvataju signale svih nevolja u atmosferi. Iako znaju da nemaju potrebe da se osećaju krivima, ove reči u njihovim ušima zvuče kao početak ogromnog problema.

Većini muškaraca ove reči znače mnogo drame i suza koje oni, po svojoj genetskoj modifikaciji, ne mogu izdržati.

Takođe, većina muškaraca će pomisliti da ste pročitali neki ženski magazin i da pokušavate da pronađete problem tamo gde ga uopšte nema.

Ako postoji neki problem, onda o njemu treba i razgovarati, inače ga nećete nikada rešiti, ali započinjanje konverzacije ovim rečima je veeeelika greška.

Njegovi prijatelji

Njegovi prijatelji su nešto što veći broj žena baš ne voli. Mnogo žena misli da su oni loše društvo njihovom muškarcu. Ako vam se oni ne sviđaju i to im kažete, onda je to veliki problem. S druge strane, ako vam se sviđaju, vaš muškarac može postati ljubomoran i to je onda opet problem.

Uvek je bolje vrlo pažljivo pričati o njima, ako želite vašem muškarcu reći nešto negativno o njegovom prijatelju ili više njih. I vi se možete naći u istoj situaciji kao on: kako bi se vi osećali da on stalno kritikuje vašu prijateljicu ili da je stalno previše hvali?

Uvek se ovako ponašaš

“Uvek se ovako ponašaš” i “Nikad se nećeš promeniti”. To su reči koje muškarci ne žele da čuju, a jedan od najvećih problema kod žena je što često generalizuju pa čak i spominju stvari koje su se dogodile pre deset ili dvadeset godina i koje nemaju nikakve veze s trenutnim razgovorom.

Potrebno je da se fokusirate na sadašnje argumente, a ne na njegov karakter ili ono u što on veruje.

Zar nije zgodna?

Ovo je jedino pitanje za koje muškarci znaju da nemaju pravi odgovor.

Ako kažu da nije, vi ćete mu reći da se nikad ne slaže s vašim zapažanjima. Ako kaže da jeste, pomislićete da je on jedan od onih koji vole da “šaraju”.

Moj bivši to nikad nije uradio

Nikada nemojte pričati ili upoređivati bivšeg sa sadašnjim. Ono što je bivši radio ili nije radio, sada nije ni bitno, a on vam je bivši zato što postoji dobar razlog za to.

Upravo zato ne treba na taj način povrediti ego svog partnera i narušiti vaš odnos.

