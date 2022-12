Ovo su 3 fetiša o kojima svi razmišljaju, ali nikada ne pričaju naglas

Retko ko je spreman da otvoreno priča o fetišima, a ova tri su zasigurno najzastupljenija među ljudima.

1. Voajerizam

Osećate li uzbuđenje kada zamislite partnerku ili partnera u zagrljaju drugog muškarca/žene? Neke ljude uzbuđuje da posmatraju druge ljude dok upražnjavaju seks, u stvarnom životu. Ovo je ime za taj fetiš! Voajearizam je praktično sve od gledanja tuđih nagih tela, do gledanja ljudi dok upražnjavaju sam čin seksa.

2. Stopala

Nekim ljudima, stopala su samo – stopala, nimalo seksi. Ali, kod nekih već i sama ideja stopala izaziva neopisivo uzbuđenje. Seksualno, naravno. Istraživanja pokazuju da su stopala visoko na listi fetiša, a u anketama često čak „prešišaju“ i grudi i guzu.

Niko nije siguran zašto je to tako, možda je stvar u tome što su u mozgu regije zadužene za stopala i one zadužene za genitalije veoma blizu, a možda se radi i o tome što se stopala „nastavljaju“ u noge, koje vode – pravo do genitalne regije.

3. Svingeraj

Ovaj fetiš obuhvata scenario kada par pristane na seks sa drugim parom ili pojedincem, gde dolazi do razmene seksualnih partnera. Ovaj fetiš, iako ni malo redak koliko se misli, je i dalje velik tabu, te postoje razna svingerska društva, forumi pa čak i svingerski klubovi, gde se pripadnici ovog fetišizma mogu upoznavati i pronalaziti parove i partnere za njegovo praktikovanje.

