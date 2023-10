Ovo su 3 poze u seksu koje muškarci najviše vole, a u kojima dame beskrajno uživaju

Časopis „Men’s Health“ napravio je anketu u kojoj je učestvovalo čak 1000 muškaraca. Pitanje na koje su morali da odgovore bilo je vrlo jednostavno, a ticalo se najintimnijeg čina – seksualnog odnosa.

Muškarci koji su trenutno u vezi morali su odabrati poze u seksu po tri kriterijuma: one koje najviše vole, one koje bi voleli češće upražnjavati te one koje bi rado isprobali. U sve tri kategorije izdvojile su se ove tri poze:

Doggy Style

Žena kleči na krevetu ili podu, a muškarac je iza nje. Ova poza, u kojoj muškarac diktira tempo, ima brojne varijacije na temu.

Jahačica

Muškarac leži na leđima, a žena sedi ili čuči nad njim. U ovoj pozi dominira žena te pokretima diktira tempo.

Misionarac

Žena leži na leđima raširenih nogu, a muškarac leži na njoj. U ovoj pozi dominira muškarac.

A koje su 3 omiljene ženske poze?

