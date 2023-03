Ovo su idealne poze za seks „na brzaka“, kratko ali slatko

Nekad nemamo vremena, ali previše smo uzbuđeni da bi mogli da odložimo zadovoljstvo do pogodnije prilike. Postavlja se pitanje: šta uraditi u takvoj situaciji?

Ono što je potrebno je seks na brzaka. Svakako to ne ne znači da on mora da bude grub i nespretan. On može doduše tako izgledati jer ne možete da obuzdate sva ta intenzivna osećanja, ali u pravoj pozi može itekako da bude vrlo prijatan.

Koje su to najbolje poze za seks na brzaka.

„Doggy Stile“

Ova poza za seks je ona koja pruža ogromno zadovoljstvo kako devojci, tako i momku. Ona omoguća dovoljno penetracije momku i udara tačno u G-tačku kada se reč o devojci. Samim tim ona je savršena kada nemate mnogo vremana za gubljenje i želite brzo da dođete do orgazma. Sve što je potrebno jeste da stanete ispred svog momka na sve četiri i da mu prepustite da vas odvede do zvezda.

Poza lotos

To što ste odabrali seks na brzinu, ne znači da vaše emocije ne mogu biti uključene u celu priču. Ova poza za seks je savršena kombinacija brzog dolaska do zadovoljstva i međusobnog ispoljava emocija. Kada ste obmotani jedno oko drugog, ne samo da ćete brzinom svetlosti dostići vrhunac već ćete imati i to zadovoljstvo da jedno drugo gledate u lice dok ga dostižete.

Stojeći

Ništa nije tako uzbudljivo kao vođenje ljubavi u stojećem položaju. Kada nemate mnogo vremena, a osećate kao da će vam prepone eksplodirati ako se ne prepustite vrelom seksu, najbolja poza za vaš brzinski užitak je ona u kojoj samo prepuštate vašem partneru da vas dohvati za kukove s leđa. Ova poza je još „ukusnija“ ko se izvodi pod tušem.

Kaubojka

Najefikasniji način da žena dođe do vrhunca je kada ona vlada situacijom, odnosno kada je ona „do tavanice“. Samim tim, ako želite seks na brzaka ne možete da pogrešite sa pozom kaubojke. Takođe, ne morate da brinete zbog užitka vašeg momka, jer će on biti i više nego oduševljen kada preuzmete inicijativu. Zamislite samo kakav ćete mu savršen pogled pokloniti dok budete sedeli na njemu.

(Ženski magazin/Ž.J.)

