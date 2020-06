Ovo su najčešće greške koje muškarci prave u krevetu, čak i oni iskusni

Problemi u krevetu su sve češći u današnje vreme, ali samo nekolicina muškaraca odluči da potraži stručnu pomoć. Seksualna terapija pomaže pri rešavanju većine problema, ali ne uči vas, kako većina muškaraca priželjkuje, novim tehnikama i trikovima kako da zadovoljite svoju partnerku.

Seksualna terapeutkinja Lori J. Votson objašnjava da je najčešći uzrok problema u krevetu vizija o tome kako bi odnos trebalo da izgleda, piše Psychology Today. Evo nekoliko grešaka s kojima se suočavaju muškarci:

1. Ako partnerka ima manju želja za seksom to je znak da su oni neatraktivni i neprivlačni

Kada muškarac vidi privlačnu ženu, u njemu se budi seksualna želja i dolazi čak i do delimične erekcije. Međutim, kada žena vidi privlačnog muškarca, mala je verovatnoća da će se dogoditi isto. Umesto toga, ona će mu reći da dobro izgleda. Do toga dolazi je muškarcima seksualna želja ukorenjena u njihovom telu, dok ženama treba mnogo više stimulansa koji potiču iz njihove mašte.

2. Frustracija zbog sporog ‘zagrevanja’

Iako bi žene volele da se, poput muškaraca, brzo uzbude, njihova fiziologija jednostavno im to neće dopustiti. Ako je žena svesna muškarčeve frustracije ili besa zbog toga, do uzbuđenja će doći još teže.

3. Veruju da dobar seks zavisi od njihove izvedbe

Intimnost s partnerom može se narušiti ako se žena preterano brine o muškarčevoj erekciji i koliko će ona dugo potrajati. Ako muškarac teško dolazi do erekcije, on će morati da se dobro koncentriše kako bi postigao vrhunac i to ga može fizički i emocionalno udaljiti od partnerke. Muškarac bi u tim trenucima ženi trebalo da šapuće na uvo koliko je želi i koliko ga napaljuje. Ako dolazi do preuranjene ejakulacije, dobro je reći partnerki da je to zato što ne može da se suzdrži jer je ona toliko seksi. I zapamtite, oralni seks može biti odlična zamena za seks.

4. Prebrzi genitalni dodiri

Muškarci žele da se žene što pre uzbude, a kako oni vole direktnu stimulaciju genitalija, misle da njihove partnerke žele isto. Međutim, ako se prebrzo pređe na genitalne dodire, partnerka nema dovoljno vremena za psihološku pripremu pa se neće uzbuditi.

5. Stimulisanje vagine umesto klitorisa

Žena uzbuđenje oseća tek kada se stimuliše njen klitorisa, a ne vagina. U vagini će prijatni osećaj nastati tek istezanjem i pritiskom. Zato muškarci, zapamtite da je ženama klitoris središte seksualnog uzbuđenja.

