Ovo su NEPOGREŠIVI znakovi dobrog seksa

Samopouzdanje, pustolovni duh i kreativnost neke su od najpoželjnijih karakteristika koje priželjkuju osobe oba pola u krevetu.

O ovih 5 stvari bi trebalo da razmislite ako ste željni dobrog seksa.

1. Šta kažete na eksperimentisanje?

Dobra ljubavnica ne voli monotonu seksualnu rutinu nego je uvek spremna da isproba nove stvari i u seksu sačuva život i strast. Uz bogat seksualni život u kojem se uvek iznova događa nešto novo i gde se povremeno pojave i neka iznenađenja partner nikada neće moći da se požali zbog monotonije.

Menjajte položaje, napravite seksi kupku, iznenadite ga erotskim donjim vešom, nabavite seksualna pomagala, nemojte voditi ljubav samo u krevetu kod kuće, dodajte hranu u seks, igrajte različite uloge, jednom se ljubite polako, drugi put budite sirovi i grubi, za vreme seksa govorite prljave reči i nikako nemojte sebi postavljati granice. Vaš seks neka bude igra bez granica.

2. Kad ste dobili kompliment?

Ako se pitate da li ste u seksu dobri ili ne, zapitajte se takođe kada ste poslednji put od partnera dobili kompliment za svoju predstavu u krevetu. U slučaju da pre, za vreme ili nakon seksa pljušte pohvale druge strane, nemate razloga za zabrinutost.

Jasno, ako su iskrene. Kada je pohvala premalo ili ih uopšte nema, najbolje je da partnera sami pitate šta misli o vašem seksualnom životu. O seksu svakako treba komunicirati i upravo tako vaša seksualnost može da postane kvalitetnija.

3. Nesebičnost? Šta je to?

Najbolji ljubavnici nikada nisu sebični nego gotovo više nego o sebi vode računa o potrebama svog partnera. To znači da vrlo dobro poznaju njegove želje, da mu ispunjavaju fantazije i da tačno znaju gde se nalaze tačke koje u partneru bude seksualnu zver. Dobri su ljubavnici vladari erogenih zona, a njihov jezik, usta i ruke uvek poznaju put do partnerovih najdubljih užitaka.

4. Maštovitost je ključ

Da bi seks bio dobar, mora da bude maštovit, a ne suvoparan i dosadan. Dobar seks počinje predigrom i završava postkoitalnim maženjem, jer mu baš to daje pravi uvod i zaključak. Pri tome svakako nije nužno da predigra uvek znači oralni seks.

Predigra može da bude već samo pogled, zavođenje ili dodirivanje tela na pravim mestima. Kada nastupi orgazam, još nije kraj seksa. Igra posle seksa uključuje milovanje, nežne poljupce i spomenute komplimente. Dobar znak da ste dobri u seksu jeste i to da je vaš partner glasan, da iz njega izvlačite duboke i divlje uzdahe užitka kojima vam pokazuje da ste najbolji na svetu.

5. Vernost

Najbolji znak da ste dobra ljubavnica jeste da se partner uvek iznova vraća u vašu postelju i da ne može da vas se zasiti. Kada samo malo vaše inicijative u njemu probudi životinjsku potrebu za vašim telom, to je svakako potvrda da ste ga u seksu izludeli. Jedino dobri ljubavnici partnera mogu da uvere da za seks budu spremni sve da učine i stvar ide tako daleko da se gotovo graniči sa zavisnošću, prenose mediji.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.