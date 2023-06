Ovo su pouzdani znaci da žena ima bogato seksualno iskustvo, koliko je to važno?

Prvi seks s novim partnerom često je razlog za popriličnu nervozu, jer nikad ne znate što možete očekivati od partnera, a ionako previše brinete o tome hoće li ono što partneru možete ‘ponuditi’ biti dovoljno dobro s obzirom na njegova dosadašnja iskustva.

Često se pitamo koliko je partner iskusan i kako se uopšte možemo meriti s prethodnim ljubavnicima. Idemo redom, dakle: Koji su znakovi da partner ima bogato seksualno iskustvo i kako se nositi s tim?

Kako znati je li žena spavala s puno muškaraca?

Realno, ne postoji način da to procenite za bilo koga, a ne bi ni trebalo biti važno. Ako vam se netko sviđa, najvažnija je veza koju ste vas dvoje uspostavili, a ne bilo koji prethodni partner s kojim su imali odnose ranije.

Biti seksualno iskusan zapravo i nema puno veze s brojem partnera koje ste ranije imali. Sve je to povezano s nivoom zrelosti oko seksa i fizičke intimnosti koju pokazujete. Naime, žena može imati i samo jednog seksualnog partnera tokom dugotrajne veze, a da pokazuje više seksualnog iskustva od nekoga ko je spavao s desetinom različitih muškaraca.

Dakle, iskustvo nema veze s brojem ranijih partnera, nego više o stavu koji imate prema seksu, spolnosti, svojim seksualnim željama i spremnosti da ih ostvarite.

Znakova koji ukazuju na to da je žena u tom pogledu sigurna u sebe i da puno toga možete očekivati:

1. Zna šta želi

Jedan od jasnijih znakova ženskog seksualnog iskustva jeste da zna šta joj se sviđa. To pokazuje određen nivo polne zrelosti. Otkrila je šta joj predstavlja zadovoljstvo i šta je uzbuđuje. Ako niste svesni vlastitog tela i nije vam ugodno u njemu, teško je steći takvu samospoznaju o vlastitim sklonostima.

2. Nije mrtvo puvalo

Žena koja nije puno toga otkrila o sebi često će samo ležati i čekati da se ‘to dogodi’. Umesto da je ocenite kao lošu u krevetu, to se može svesti na nedostatak seksualnog iskustva. Što je žena seksualno iskusnija, to više teži učestvovanju u seksu i verovatnije će sama menjati položaje i podsticati vas na to.

3. Ne boji se da vas dodiruje

Nijedan pol ne dolazi s uputstvima za upotrebu. Kad tek počinjete na svom seksualnom putovanju, morate shvatiti šta treba činiti s ‘delovima’ na koje zapravo niste navikli. Žena koja ima seksualno iskustvo neće se stideti što vas samouvereno dodiruje i ne boji se fizičkog kontakta. Dakle, neće se ustručavati od dodira ili intimnosti.

4. Reći će vam šta joj se sviđa

Razgovor o seksu može biti zastrašujući, pogotovo kad se još upoznajete. Ali, baš kao što je komunikacija važna u svim područjima odnosa, to važi i za spavaću sobu. Žena koja je u stanju reći što joj je potrebno da se uzbudi i želi to da dobije od vas pokazuje da ima puno seksualne zrelosti, piše Loveconnection.org..

(Kao što je jedan momak napisao na Redditu: „Iskusne žene tačno znaju što žele i kako to žele i ne boje se izreći to jasno. Neiskusne žene obično ne znaju kako tražiti to šta žele. To stvara nesavesnost između partnera. Ali, ako je žena otvorena i iskrena u pogledu onoga šta želi, svaki muškarac koji se brine za partnerku učinit će sve što je moguće kako bi se uverio da se i ona dobro provodi“)

5. Reći će šta joj se ne sviđa i kako to popraviti

Iskusna žena neće vas samo obavestiti da joj se nešto ne sviđa, nego će vas uputiti i kako dalje. Možda je lakše dati pozitivne povratne informacije, one negativne treba izreći tako da se partner s time može nositi, a iskusna žena znaće kako to učiniti na konstruktivan način.

6. Otvorena je za eksperimentisanje

Seksualno iskusne djevojke mogu biti otvorenije za eksperimentisanje. Naučile su da nikad ne znaju je li im se neka poza ili radnja sviđa dok to ne iskušaju. To je tako, bilo da je reč o hrani, muzici ili seksu. Uvek možemo naučiti više. Iskusna žena u spavaćoj sobi neće se bojati predložiti isprobavanje nečeg novog, a čak i ako već zna da joj se to ne sviđa, neće se osećati loše kada to odbije.

7. Gleda vas u oči

Kontakt očima je važan kad se povezujemo jedno s drugim, ali ponekad je teško izdržati intenzivni pogled jer se osećamo kao pod svetlima. Ipak, to može ojačati vezu i povećati intenzitet emocija. Smešno je, zapravo, da nam nije problem skinuti odeću i seksati se s nekim, ali plašimo se pogledati tu osobu u oči dok to radimo. Potreban je određen nivo poverenja i udobnosti, što je još jedan od razloga zbog kojih žene koje to rade možete smatrati seksualno iskusnima.

8. Rado će preuzeti vođstvo

Iskusna žena rado će promeniti seksualni položaj, usmjeriti vas tamo gde želi ili usporiti brzinu kad počnete malo preterivati. Njeno iskustvo daje joj samopouzdanje da preuzme kontrolu kad misli da to treba. Jednostavno, neće sve prepustiti samo vama.

9. Ona pokreće intimnost

Čin pokretanja fizičke intimnosti velika je stvar u vezi. Zastareli stereotipi kažu da su muškarci seksualno asertivniji, a žene pasivne. Iskusna žena neće se osećati stidljivo ili zastrašeno da bi pokrenula seks ili fizički kontakt. Ne oseća potrebu čekati da muškarac pokrene stvari.

Istraživanja pokazuju da je seksualno zadovoljstvo veće u odnosima kad oba partnera jednako iniciraju seks, ili kad žene to bar ponekad čine.

10. Ne dopušta da je pritišćete

Iskusna žena ima čvrste granice, ne boji se reći da nešto ne želi i neće se osećati dužnom da to napravi samo zbog vas. Suprotstaviće se muškarcu koji pokušava izvršiti pritisak na nju ili manipulisati da napravi nešto što joj nije ugodno. Na kraju, to će delovati u vašu korist: Slobodni ste da je pitate što joj se sviđa, a što ne voli i nikad nećete osećati krivicu zbog toga što žena možda radi nešto što ne želi.

11. Nije joj neugodno razgovarati o seksu

Razgovori o seksu su važni, morate imati mogućnost izraziti jedno drugome vaše sklonosti i vaše brige. Morate biti u mogućnosti razgovarati o bilo kojim neugodnim stvarima koje bi se mogle dogoditi i jasno se dogovoriti o tome na šta pristajete. Samo iskustvom i razvojem seksualne zrelosti postaje sve lakše.

12. Ona nema “pravila” oko toga kad i gde

Jedan od krajnjih znakova polne zrelosti je raditi ono što vam se sviđa, a ne ‘kačiti’ se na socijalna očekivanja, odnosno uverenja o tome što se sme, a što ne i kad. Iskusna žena neće dozvoliti da joj neko nametne pravilnik ili raspored. Nije joj stalo oko toga hoće li se odlučiti za intimnost na prvom ili pedesetom sastanku. Kad se stvari poklope, za nju je to to.

13. Zna šta radi

Ako eksperimentiše s različitim tehnikama, onda su velike šanse da je prilično uverena u svoju sposobnost da vam ugodi. Uživajte u tome. To mogu samo žene koje su seksualno iskusne.

14. Zna se nasmejati neugodnim trenucima

Smeh u spavaćoj sobi nije uvijek ugodan, ali seks nikad nije tako glamurozan ili savršen kao što izgleda u filmovima. A kad se dogode ti neugodni trenuci, sposobnost da se tome dobro nasmejete i da to ne shvatate previše ozbiljno, veliki je znak iskustva.

15. Ne oseća potrebu za glumom

Istina je da većina nas ima vrlo nerealna očekivanja o seksualnim susretima u stvarnom životu, možda zbog filmova, ili nerealnog mita o tome kakve su prave žene kakav je lako steći gledanjem pornića. Seksualno iskusna žena neće osetiti potrebu za glumom, neće se truditi da sve izgleda ekstravagantno, neće lažirati ništa u odnosu.

16. Ugodno joj je u vlastitoj koži

Kad je žena seksualno iskusna, verovatnije je da će se osećati samouvereno i kad je gola pred vama. Prisetite se: Kod prvog seksa verovatno ste imale plahtu omotanu preko celog tela, ne zato što vam se ono nije sviđalo, nego jednostavno niste navikle da vas netko gleda golu. Što je žena iskusnija i samouverenija, to je manje verovatno da očajnički pokušava sakriti delove svog tela.

17. Reaguje na govor vašeg tela

Seksualno iskusna devojka biće bolja u ‘čitanju’ vaših znakova, znaće prepoznati kad pokušavate samo flertovati, a kad želite napraviti korak dalje. Žene uopšte lako čitaju signale koje muško telo šalje, te često na temelju tih signala i grade ukupan dojam o tome je li im muškarac privlačan ili ne.

18. Zna mudro zadirkivati

Umetnost zadirkivanja zapravo je vrlo suptilna, doprinosi izgradnji odnosa, osećanju iščekivanja i jačanju želje. Iskusna žena pretvoriće to u igru zavođenja u kojoj ćete oboje uživati.

19. Neće dopustiti da drugi definišu seksualnost

Iskusna žena ne dozvoljava da joj nameću stereotipe, neće se stideti zbog broja seksualnih partnera koje je možda imala, a možda i nije. Ne prosuđuje svog muškarca prema tome i to očekuje od njega zauzvrat.

20. Ne boji se da se skoncentriše na uživanje

Seksualno iskusna žena zna kako preuzeti odgovornost za svoje zadovoljstvo. Shvata da njeno seksualno iskustvo započinje u sopstvenom umu i da je na njoj da osigura da se njene potrebe zadovolje. Ponudiće ideje o tome šta učiniti u krevetu da bi sama više uživala.

21. S njom je sve lako

Prvi seks svima može biti pomalo zastrašujući, ali sa seksualno iskusnom devojkom stvari se čine puno lakšim. Ona nije zadivljena novim seksualnim susretima, jer je prolazila kroz takve situacije i zna šta radi.

22. Ne treba joj alkohol

Alkohol se često koristi kao način opuštanja kad je seks izgledan. Ljudi često traže nešto što će im pomoći da se osećaju manje inhibirano, pa će devojke koje nemaju dovoljno iskustva neretko koristiti alkohol da bi prikrile svoju nesigurnost. Iskusna žena zna da joj alkohol nije potreban i da u nekim situacijama može biti i pravo minsko polje: Kad popijemo, teško je biti siguran da nečije ćutanje, ili ‘da’ u suzama zaista znači pristanak bez sustezanja.

23. Zrelo se odnosi prema zaštiti

Seks podrazumeva odgovornost, pre svega zbog rizika od trudnoće, ili polno prenosivih bolesti. Seksualno iskusna žena ima odgovoran i odrastao odnos prema seksu. Nije nespretna kad raspravlja o kontracepciji ili korišćenju zaštite.

24. Ne traži savršenstvo svaki put

Seksualno iskusna žena shvatila je da će svaki put kad se seksate biti drugačiji. Shvata da to ne može uvek biti vatromet i prihvaća to bez živciranja. Zna da je seks nešto što čini da uživamo u životu i zajedništvu i neće učiniti da se osećate loše ako izvedba nije uvek savršena.

25. Zna važnost predigre

Predigra je posebno važna za žene i seksualno iskusne žene neće vam dozvoliti da je preskočite. Očekuju da krenete sporije i težom stazom, a ne punom parom napred.

Ako se družite sa seksualno iskusnom ženom, evo kako to da podnesete:

– Ne sudite joj i ne pretpostavljajte – Trebalo bi biti samo po sebi razumljivo da partnerki ne treba suditi po broju bivših koje je imala. U tome nema razlike kad su muškarci ili žene u pitanju, dvostruki standardi nisu cool. Poštujte je i shvatite da njen dosadašnji seksualni život nije vaš problem, osim ako ga sama ne odluči podeliti.

– Budite otvoreni i iskreni u razgovoru o seksu – Razgovarajte jedni s drugima o tome kako se osećate, šta želite, o očekivanjima i željama. I slušajte jedno drugo. Pitajte partnerku šta joj se sviđa, a šta ne voli. Nemojte pretpostaviti da to znate a da o tome niste ni razgovarali. Osim toga, svaki seks je jedinstven i neke stvari stalno učimo ispočetka.

– Ne oslanjajte se na svoje prethodno iskustvo i ono što je kod drugog palilo – Dobar seks nije povezan samo s akrobacijama u spavaćoj sobi, više se svodi na učenje prilagođavanja jedno drugome. Stoga može biti bolje zaboraviti koliko iskustva imate i shvatiti da je seks još uvek neistražena teritorija u vašem slučaju, prenosi 24sata.hr.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.