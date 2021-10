Ovo su sigurni znakovi da se on NIKADA neće zaljubiti u vas!

Kao što vi sebe ne možete naterati da nekog zavolite, tako bi trebalo da sa realne strane sagledate činjenicu da se možda ni vi tom nekom ne dopadate dovoljno. Možda ste i započeli vezu, i vaše oduševljenje je bilo na vrhuncu, ali ako obratite pažnju na znakove koji slede, uvidećete i sami da se on nikad neće zaljubiti u vas, prenosi Ženski Magazin.

On sa vama pravi planove u poslednji čas

Da li se često događa da vas on zove u poslednji čas, iz prostog razloga što ne želi da sedi sam kod kuće? Vrlo je verovatno da je imao neke planove sa društvom, ali da su oni propali, pa ste mu se vi našli kao sledeća dovoljno dobra opcija. Nikad ne bi trebalo da dozvolite da nekom budete rezervno rešenje.

Drugima vas ne predstavlja kao svoju devojku

Ako vas on u društvu ne predstavlja kao svoju devojku, to je zbog toga što vas ne doživljava kao takvu. Štaviše to lako može da bude i znak da se kraj vas viđa i sa drugim devojkama. Predstavljajući vas samo imenom bez titule devojke, on želi da vas zadrži kraj sebe kao opciju.

Zove vas samo kada ste mu potrebni

Ako on ima običaj da vam u 2h posle ponoći šalje poruku u kojoj vam poručuje da mu nedostajete, ne bi trebalo da vam takvo nešto laska. Ovakav postupak ukazuje na to da ste vi za njega samo neko s kim ima dobar seks. On vas koristi da dobije ono što želi, bez ikakve namere da se obaveže prema vama.

Ne želi da upozna vaše prijatelje

Ako ste mu u više navrata rekli da u vašem životu postoje ljudi koji su vam veoma važni, a on ne pokazuje ni najmanje interesovanje da ih upozna, to je zbog činjenice što mu nije dovoljno stalo do vas. Osim što ne želi da upozna vaše prijatelje, on ne želi dublje ni da upozna vas.

Ima običaj da nestane i da vas ne kontaktira

Muškarac koji je zaista zaljubljen u vas će vam uvek reći svoje planove i pobrinuti se da vam bude dostupan ako vam zatreba. S druge strane, ako vaš momak ima običaj da nestane na nekoliko dana i da vam se uopšte ne javlja, to je očigledan znak nepoštovanja i odsustva emocija prema vama.

