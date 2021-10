Ovo su tri stvari koje muškarci zaista žele tokom seksa

Svi mi imamo vrlo različite predstave o životu… Te percepcije odnose se na svakodnevni život, na posao ili čak na seksualni život

Upravo je zato važno pronaći seksualnog partnera koji deli iste sklonosti i sa kojim je međusobno poštovanje na prvom mestu. Ipak, postoje tri stvari koje vole svi muškarci. U nastavku ćemo ti otkriti o čemu se radi.

Otvorenost

S jedne strane, ovde se radi o komunikaciji. Muškarci takođe žele da izrazite svoje želje i sklonosti kako biste zajedno mogli potpuno da uživaju u svojoj požudi. S druge strane, radi se i o otvorenosti prema novom i nepoznatom. Ovde se ne radi o prekoračenju sopstvenih granica i to treba da bude vrlo jasno. Međutim, zašto jednostavno ne odgovorite na predlog ili zahtev svog seksualnog partnera i isprobate ga, pod uslovom da vam to ne uzrokuje emocionalnu ili teški fizički bol? Nakon toga još uvek možete same da odlučite kako vam je bilo… možda vas čeka poneko iznenađenje.

Autentičnost

Autentičnost je neizmerno važna, a muškarci jako cene kad se ne pretvarate, odnosno kad ste onakve kakve zaista jeste. Dobre ste onakva kakve jeste i vaš seksualni partner će to ceniti. Ako ćete se pretvarati i glumatati, to može da ima negativan uticaj na vaš seksualni život.

Pozitivan osećaj prema telu

Lakše je reći nego učiniti? U svakom slučaju, ipak, treba da budete svesne da muškarci cene određenu dozu samopouzdanja i da ponekad nije zabavno tražiti greške u sebi sve vreme i izražavati ih. Ionako već ležite jedno do drugoga pa vam je valjda jasno da ste mu seksi. Krajnje je vreme da se koncentrišete na zaista važne stvari…

