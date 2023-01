Ovo su znaci da u ljubavnoj vezi gubite sebe!

Zrela i zdrava ljubav je ona koja omogućava svakoj osobi u vezi da postane najbolja moguća verzija sebe, bez sputavanja. Koliko god da volite nekog, ta osoba nikad ne bi trebalo da utiče na vas na takav način da izgubite svoju individualnost. Međutim, ponekad se toliko zaljubimo, posebno u početnim fazama veze da postanemo opsednuti mislima našeg partnera i željom da svaki sekund provedemo s njim. Iako je ova zaljubljenost razumljiva, u tim prvim nedeljama veze, dok vam je mozak uronjen u ljubavne hemikalije, dugoročno to postaje toksično. U nastavku vam predočavamo signale prema kojima možete uvideti da u ljubavnoj vezi gubite sebe

Gubite strast prema svojim snovima i ciljevima

Svi mi imamo neke svoje snove i ciljeve ka kojima težimo. To je ono što nas definiše i što je važno. Nikad ne bi trebalo da prestanete da jurite svoje snove i nastojite da ih ostvarite. Međutim, ako ste nakon ulaska u vezu sa ovim momkom potpuno zapostavili svoje snove, to nije dobro posebno ako ste tu da njega podržite u ostvarenju njegovih snova

Otkazujete planove sa svojim prijateljima i vaš društveni život trpi

Da li ste zanemarili svoje prijatelje od kad ste s njim u vezi? Možda ste sebe uhvatili kako otkazujete planove sa njima da biste se njemu posvetili. Možda propuštate i neka važna dešavanja na koja biste inače otišli sa prijateljima da nema njega u priči. Zdrave ljubavne veze ne izgledaju tako. Ako jedno drugom ne dajete dovoljno prostora da svako od vas ima aktivan društveni život, polako ćete izgubiti sebe u toj priči i postati zavisni od njega

Više cenite njegovo mišljenje i odobravanje od vlastitog

Sasvim je u redu da tražite mišljenje svog momka po pitanju važnih stvari koje planirate da uradite u svom životu. Međutim, ako vam je potrebno njegovo klimanje glavom pri svakom potezu koji planirate da povučete, to je zaista loše. Trebalo bi da ste u stanju da samostalno i samouvereno donosite odluke koje se vas lično tiču, bez njegove saglasnosti

Osećate da nemate nikakvu kontrolu nad svojim životom

Da li se u svojoj vezi osećate nesigurno? Da li vam njegovo prisustvo izaziva neki čudan osećaj u stomaku? Možda osećate da morate da hodate kao po ljuskama od jajeta oko njega i da pažljivo birate reči koje ćete mu uputiti. Ako ste u stalnom strahu da ćete ga izgubiti i takvo nešto bi vas apsolutno pokidalo na najsitnije komade, to je zaista loše. To znači da ste ga stavili iznad sebe u svom životu i da više nad njim nemate nikakvu kontrolu.

Prijatelji vam govore da se ponašate čudno

Pravi prijatelji su oni koji neće ćutati kada vide da niste na dobrom putu. Oni će rizikovati i to da se naljutite, ali će vam reći da ne ličite više na sebe. Postaće uznemireni kada vide da radite nešto što nije svojstveno vama zbog svoje veze. Možda ćete pomisliti da je u pitanju ljubomora, ali ako to upozorenje dolazi od strane nekog koga znate godinama i ko je uvek bio tu za vas, ne bi trebalo to da ignorišete.

