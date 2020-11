Ovo utiče na naš izbor partnera

Tokom detinjstva, odnosi koje ostvarujemo s bliskim osobama i sve što oni sa sobom nose, kao i primeri međusobnih odnosa nama bliskih, stvaraju u našem umu senzorni otisak – Imago.

Imago nam pruža predstavu kako bi intimna veza trebalo da izgleda i brojni su dokazi da su koreni našeg izbora partnera u odraslom uzrastu upravo najviše vezani za naše detinjstvo.

Kao što već znate, detinjstvo ima puno uticaja na naše sadašnje ponašanje, izbore i odluke. Međutim, retko se povezuje da način ponašanja naših roditelja prema nama u detinjstvu, određuje naš izbor partnera u odraslom dobu.

Imago terapija

Osnovna je postavka Imago terapije da naš izbor partnera nije slučajan. Nesvesno nas privlače osobe koje imaju obeležja jednog ili oba naša roditelja.

Neprijatno iznenađenje

Već u najranijem uzrastu naučimo i zapamtimo kakav bi trebao biti naš imago, odnosno naš idealan partner.

Najčešće se neprijatno iznenadimo kada shvatimo da osoba u koju smo se na početku zaljubili ima sve osobine koje ne volimo. I tada mislimo da će biti najbolje da prekinemo tu vezu. Čini nam se da treba nađemo nekog ko nam više odgovara, nekoga s kime se bolje razumemo i slažemo.

Ali, ako ne osvestimo da to što tražimo nosimo u sebi te da nije problem u partneru nego u našim ranim povredama, priča će se svaki put ponavljati.

Tada čujem rečenice ovog tipa:

„On je isti kao i moj bivši.“

„Ona se ponaša na jednak način kao i sve pre nje.“

Kada nismo zadovoljni u vezi, često tražimo drugog partnera, a neugodno se iznenadimo kada ponovo izaberemo nekog sličnog onom od kojeg smo otišli.

Postoje 4 faze partnerskog odnosa:

1. Prva faza je zaljubljenost

Tu fazu svi u životu barem jednom doživimo i prođemo kroz nju. U stvarnosti to ovako zvuči:

“Osećam leptiriće u stomaku.”

“Čini mi se da oduvek poznajem tu osobu.”

“S njim/njom je sve savršeno i baš kako treba.”

U početku zaljubljenosti osećamo kao da smo u sedmom nebu, sve je savršeno, partner idealan, a svet ružičast. Tada želimo neprestano biti sa partnerom, uređujemo se satima pred ogledalom, spremamo za izlazak kako bismo se pojavili u najboljem izdanju.

I zaista u toj fazi, dok još nema toliko dubine, otkrivamo samo svoje pozitivne osobine kako bi bili što bolji u očima druge osobe. No zapravo, mi se nesvesno zaljubljujemo u imaginarne sličice u našim glavama, u zamišljeni imago (sliku).

Ne vidimo osobu sa njenim dobrim i lošim stranama (što svako od nas ima), nego vidimo nekog ko će napokon izlečiti sve one teškoće i boli iz ranog detinjstva.

Dokazano je da nam u ovoj fazi mozak radi drugačije nego inače. Pod uticajem smo hormona koji kolaju našim telom, uzbuđenje je toliko, a osećaj kao da ponekad “lebdimo od sreće”. Iz tog razloga i zaboravimo da osoba nije savršena, idealna i bez mane.

Nažalost ili na sreću, ova faza traje od nekoliko meseci do dve godine.

2. Faza nesvesno dogovorenih uloga

Ova faza se javlja ubrzo nakon ili paralelno sa fazom zaljubljenosti. Svaki od partnera preuzme određenu ulogu te na taj način dalje nastavljaju svoj odnos.

Uloge koje preuzimaju na nesvesnom nivou zavise i od toga kakve su uloge igrali njihovi roditelji. Tako žene najčešće preuzmu ulogu domaćice te brinu o deci, dok muškarac ima ulogu hranitelja koji zarađuje.

Osobe se same nepisanim dogovorom definišu kroz navedene uloge te se ponašaju u skladu s njima. Ako muškarac koji je naučio da je on taj koji mora zarađivati za porodicu, ostane bez posla, oseća nezadovoljstvo i teško mu je da se pomiri s time da je žena ta koja tada zarađuje.

Bitno je naglasiti da mi u svakom trenutku imamo slobodu izbora. Uvek moramo svesno izaći iz zadate uloge, ali to ipak u većini slučajeva ne učinimo.

U ovom razdoblju može doći do braka i do rođenja dece. Ljudi kao da odluče da je bolje biti s nekim, nego ostati sam. Tu se verovatno javlja strah od samoće, napuštanja i praznine. Osobe se prilagode jedno drugome, potisnu svoje individualne, istinske potrebe i snove. Nema više one strasti i čari sa početka, gube se iluzije i snovi.

Seksualni odnosi se proređuju ili čak trajno izgube. Par se stopi u jedno i polako gube sebe kao odvojenu individuu koja postoji i izvan tog odnosa. Kao da moraju sve zajedno da rade, svugde zajedno da idu.

Prestanu da se viđaju sa prijateljima, sve je nekako podređeno toj vezi i drugoj osobi. Na neki način kao da su se partneri “stopili”.

Kod nekih parova ova faza može trajati do smrti jednog od partnera ili bude prekinuta “buđenjem i pobunom”.

3. Faza sukoba je treća faza ljubavnog odnosa.

Jednog dana se probudimo i shvatimo da partner nije onakav kakvim smo ga zamišljali. Tada često izgovaramo ili čujemo:

“Pa to nije ista osoba.”

“Na početku veze je bio skroz drugačiji.”

“Više ništa nije kao na početku.”

“Ovo više nema smisla.”

Ovde više ne nosimo ružičaste naočare. Sve što smo u početku voleli na partneru počinje da nam smeta. Čini nam se kao da je to neka druga osoba. Počinju da nam smetaju sitnice. Okidač za sukob može biti neka partnerova reč, primedba ili pogled.

Parovi počnu da se svađaju svakodnevno i puno puta se pitaju kako su se uopšte mogli zaljubiti u tu osobu.

Međutim, sukobi počnu zbog toga što nakon nekog vremena osvestimo da u toj vezi ne dobijamo ono što uisitnu želimo i trebamo kao individue. Još uvek nismo svesni da u svojoj glavi imamo imago i da nam je ljubavna veza određena tom slikom.

Ta slika živi u našoj glavi i se sastoji od osobina naših roditelja, majke i oca.

Na početku veze ne vidimo da osoba u koju smo zaljubljeni, ima u sebi upravo one osobine koje imaju naš otac ili naša majka. No kao što naš partner može imati u sebi pozitivne osobine naših roditelja s kojima se osećamo poznato i ugodno, on ima i onu drugu stanu medalje, a to su negativne osobine.

S obzirom da se sve ovo događa na nesvesnom nivou, osobama je teško da shvate zašto odjednom izbijaju svađe i kako se sve preko noći promenilo. Ova faza zna da bude izrazito bolna i teška.

Muškarci se bore sa svojim težim iskazivanjem emocija, a žene sa razumom i smirivanjem emocija. Ukoliko svađe ne prestanu, osobe zaključe da nisu jedno za drugo, dolazi do prekida te se par rastaje.

No upravo konflikti u sebi nose golemi potencijal. Ispod njih se nalaze nezadovoljene čežnje kao ostaci iz detinjstva. Kao da dete u nama vrišti i govori: „Pogledaj moju bol i nezadovoljene potrebe.“.

Međutim, naš partner ne može da zna šta se događa i šta nam uistinu treba, pogotovo ako je fokus u vezi na svađama, umesto na stvarnim potrebama.

4. Poslednja faza partnerskog odnosa je zrela ljubav

Oni parovi koji uprkos sukobima, odluče da rade na svojoj vezi, putem samospoznaje iznova upoznaju sebe i drugu osobu, tada je ishod potpuno drugačiji. Zapravo ako ostanemo strpljivi pri ovom procesu, odnos nam može procvetati.

Kako upoznajemo sebe, na isti način upoznajemo partnera, postajemo sve iskreniji, otvoreniji, sve više se povezujemo. Učimo da prihvatamo sebe sa pozitivnim i negativnim osobinama kao i drugu osobu.

Odakle da krenemo kada shvatimo da radimo stalno isto u vezama?

Najbitniji korak je osvestiti da smo do sada odabirali stalno iste partnere i da nam to nije donelo ono što želimo.

Priznati sami sebi da nije toliko problem do partnera, koliko je do nas. Ta bol je u nama i ono što želimo od druge osobe je nemoguće postići.

Svaki put kada tražite sreću zbog i od druge osobe, predajete joj u ruke svoj ključ života. Samim tim i sve uslove za sreću.

Nakon priznavanja da više ne možemo ići iz veze u vezu po navici, krećemo sa radom na sebi. To je proces u kojem kroz različite vežbe dobijate uvid u kojem razdoblju detinjstva ste doživeli neku emocionalnu povredu kao i prepoznavanje osobina roditelja u sebi koje ne priznajete ili ih niste svesni.

Upravo zbog toga najčešće radite projekciju na partnera i pripisujete mu neke svoje potisnute osobine.

Birajući osobu koja nosi kvalitete našeg imaga, ponavljamo priču iz detinjstva. Ipak, s partnerom koji ima potencijala i želi da nauči kako da se ponaša prema nama na drugačiji način od naših roditelja. U tome je srž celog rasta kroz imago terapiju i ljubavnu vezu.

Iskustvo me je naučilo da kada jedan od partnera počne raditi na sebi, nesvesno dolazi do promena i u drugom partneru.

