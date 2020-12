Parovi prolaze kroz ovih 5 nivoa ljubavi

Brak je, kažu ovi stručnjaci, putovanje kroz nivoe ljubavi, koji se mogu predvideti. To su pet nivoa ljubavi: romansa, borba za moć, saradnja, uzajamnost i stvaralaštvo.

Svaki od ovih nivoa sagrađen je na prethodnom, a samo svi oni zajedno mogu ostvariti čitav potencijal ljubavi.

Romansa

To je period opijenosti dok zaljubljenost traje punim intenzitetom. Tek kad pijanstvo prestane, ulazimo u predvorije ljubavi.

Borba za moć

Nijedan par ne može preskočiti ovaj nivo, ma koliko njihovi temperamenti bili krotki. Ovo je neizbežan period tenzije, jer tada dolaze do izražaja u punom svetlu naše međusobne razlike. Pojavljuje se sujeta, jer se grčevito brani sopstveni identitet.

Saradnja

Ova faza je veliko olakšanje za one koji su preživeli borbu identiteta. Razvija se nova dubina, jer je prevaziđena gordost i stvorena volja da se menjamo radi onog drugog.

Tada ljudi shvataju da ljubav nije toliko u očekivanju pomoći od drugog, već u poniranju u sebe, tako što ćemo preuzeti odgovornost za svoje lične probleme. Prekinućemo njima da opterećujemo partnera, očekujući da će ih on umesto nas rešiti. To je trenutak kada prestajemo biti razmaženi.

Uzajamnost

U prethodnoj fazi stari problemi i strahovi ostaju i pored žrtvovane gordosti. Međutim, ko to preživi, neočekivano stiže do višeg nivoa, do nivoa uzajamnosti. To je stanje u kome se sa onim drugim osećamo, kao da smo sami sa sobom.

Ono nastupa kao nagrada baš u času kada pomislimo da ulazimo u monotoniju. Prosto nas iznenadi radost koju nosi vrhunac prave intime, tada otkrivamo jednu potpuno novu realnost.

Stvaralaštvo

Ovaj nivo dosežu oni retki koji zajedno dočekaju penziju. Ovo je najnežniji i najmirniji period ljubavi. Tada se njihova ljubav vidno širi na okolinu; oni na izvestan način postaju propovednici ljubavi, jer su svojim primerom dali putokaz svima koji dotle još nisu stigli, ili onim razočaranima koji misle da se dotle ne može stići.

