Partneri najčešće izgovaraju ove rečenice kad varaju: Na jednu nikada ne biste posumnjali

Ljudi koji budu prevareni puno pate zbog tog postupka druge strane, a razlozi za prevaru su veoma različiti. Ali i opravdanja koja preljubnici smišljaju još su neverovatniji.

Zato su stručnjaci za veze izdvojili šest fraza koje će verovatno izgovoriti svaki preljubnik svom partneru.

1. ‘Ništa nije značilo’: Zapitajte se koliko mu znači vaša veza kada je u stanju da je uništi zbog nečega što mu kao nije ništa značilo.

2. ‘Nikad to neću ponoviti’: Znate kako se kaže, jednom varalica, uvek varalica. Pogledajte stvari iz druge perspektive, ako je to jednom uradio, zašto ne bi opet? Sledeći put će se samo vjerojatnije više potruditi da zataška istinu.

3. ‘Žao mi je’: Najverovatnije mu je žao što je uhvaćen, inače se ne bi s petljao s nekim drugim. Vaša reakcija bi trebalo da bude: ‘I meni je žao. Žao mi je što sam trošio/la vreme na tebe. Ali idem dalje’.

4. ‘Ti si me na to naterao/la’: Nijedan partner ne tera drugog ‘da zaluta’. Nije stvar u tome šta ste uradili ili niste uradili zbog čega mu je oko odlutalo. Radi se o njegovoj ili njenoj ideji da zaslužuje da ima sve što želi, čak i ako je to van okvira onoga što smete da radite u braku i vezi.

5. ‘Bio sam depresivan’: Ako partner počne da priča da je bio depresivan i jedini izlaz iz problema mu je bio da vas prevari, onda se zapitajte kako će se nositi s problemima u budućnosti. Hoće li na svaki problem otrčati nekome drugome? Šanse su velike.

6. ‘Dosadilo mi je tvoje zvocanje’: Ne treba vam partner koji će svaki problem svaliti na žensko zvocanje. Ničije zvocanje neće oterati muškarca drugoj ženi, to će učiniti loš karakter.

