Pazite: Ovo dovodi do raskida!

Često se pretpostavlja da se ljudi rastaju zbog velikih stvari, poput nevere, no najčešće se razlozi raskida kriju u svakodnevnim frustracijama koje se samo skupljaju, kao što su zvocanje i manjak pažnje.

„Svaki odnos ispočetka kreće sa zaljubljenošću i idealizovanjem partnera, no sve češće se i završava sa nepremostivim razlikama u karakteru.

Iako će odnosu presuditi i velike stvari, poput prevare, statistike pokazuju da se većina veza i brakova prekida zbog “nakupljenih sitnica” koje ljudi na vreme ne prepoznaju kao ubice odnosa, tvrdi britanski bračni terapeut, Endru G. Maršal.

On predočava najčešće razloge raskida ljubavne veze koji vremenom ubijaju bliskost, ruše poverenje i poštovanje, prenosi 24sata.hr.

Manjak pažnje

On klima glavom dok ona objašnjava šta treba da napravi dok su mu misli negde drugde, ili ona proverava svoj mobilni telefon dok se on žali na problem na poslu. To su samo neki od scenarija. Svoje ponašanje opravdavamo pretpostavkama da će biti vremena za to ili da ovo čime se trenutno bavimo zahteva samo malo vremena.

Ne posvećujemo li partneru dovoljno pažnje, time mu poručujemo da nismo zainteresovani za njega te da su nam druge stvari važnije. Jedno vreme će to tolerisati, a nakon što mu “prekipi” i sam će početi tako da se ponaša drugi partner, što neminovno vodi do gubitka bliskosti.

Odnos se može popraviti ako svesno kontrlišemo svoje ponašanje i postavimo neka pravila, kao što je dogovoreno vreme za razgovor bez ometanja ili slobodna večera u dvoje s ugašenim mobilnim telefonima.

Nametanje vlastitih pravila

Bilo da se vaš partner stalno žali jer ne pospremate stvari za sobom ili vi njemu jer on ne učestvuje u kućnim poslovima, najčešće svako za sebe misli da je u pravu. Mislimo da je takvo ponašanje prihvatljivo jer da nas druga strana posluša i poštuje naša pravila, problema ne bi niti bilo.

Nametanjem vlastitih pravila ne samo da se postavljamo superiorno u odnosu na partnera, već jasno demonstriramo koliko smo pametniji i ko se kome treba podrediti, pa u startu odbacujemo njegove predloge i kažnjavamo ga za neposlušnost.

Umesto što branimo svoje stavove i poziciju, usmerite svoje napore u sklapanju kompromisa, dogovora u kojem ćete oboje predložiti ptavila i biti obavezni da ih se pridržavate.

Pretvaranje da je sve u redu

Ako je jedan od partnera u brizi i pod stresom, a drugi mu kaže da se opusti i zaboravi na to, na odnos taj stav deluje kontraproduktivno. Zbog toga se partner, koji je pod stresom, primorava da se orasoloži, a to obično ne rezultira smehom i srećom već – ljutnjom.

Ležernim stavom i okretanjem svega na šalu pretvaramo se da problem ne postoji i potcenjujemo partnerove osećaje. Kako bi to sprečili, primenite dve strategije.

Prvo se zamislite u partnerovoj poziciji da bi dobili dojam o tome kako se on oseća, a zatim priznajte njegovo raspoloženje i dajte mu slobodu da se tako oseća. Time nećete stvarati jaz među vama, već podstaći razumevanje.

Izvlačenje stvari iz prošlosti

Većina svađa u odnosu svodi se na tri do četiri glavne teme o kojima se uvek ima šta za reći. Najčešće se to događa jer niste problem rešili do kraja, a načelno ste pristali na kompromis. No dugoročno zameranje nije rešenje već tinjajuća buktinja jer svaka sledeća ranjiva situacija probudiće uspomene na ovu nerešenu, piše 24sata.hr.

Vraćanje na iste teme iznova unazađuje odnos, podstiče svađe i onemogućava pronalazak zadovoljstva u vezi. Vremenom sve postaje crno, a sam odnos gubi smisao. Uprkos problemima, temelj ljubavnog odnosa treba da budu stvari i želje koje vas vežu, pa je upravo prisećanje na njih vraćanje jedno drugome.

Zapuštanje izgleda i uzimanje “zdravo za gotovo”

U dužim vezama česta je pojava zanemarivanja vlastitog izgleda, kod jedne ili obe strane. Prestajete da vodite brigu o fizičkom izgledu i zanemarujete pravila pristojnog ponašanja, teško je za očekivati da će vas partner doživljavati privlačno kao na početku.

Iako to može funkcionisati, takvo ponašanje daje partneru do znanja da ste ga uzeli “zdravo za gotovo” te da više nemate motiva za trud.

Zatvarajte vrata kupatila za sobom i trudite se da ostanete u dobroj formi kako biste mogli očekivati to isto od partnera. Inicirajte seks i romantično ponašanje kako ne biste žalili da vam se odnos sveo na “cimerski”.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.