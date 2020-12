Pet glavnih razloga zašto parovi u dugim vezama raskidaju

Stručnjaci navode da postoji mnogo razloga zbog kojih se dugogodišnji parovi razilaze. Ovo su neki od najčešćih razloga zbog koji parovi u dugim vezama raskidaju.

Nerešena pitanja

Možda postoje neki problemi oko kojih se vi i vaš partner raspravljate milion puta, a čini se da još ne možete da se složite oko njih. Stručnjak za veze Suzan Vinter kaže da, “trajne borbe koje nikada ne dođu do zajedničkog jezika proizvode vrstu dugotrajnog animoziteta koji uništava svaku ljubav koja postoji”.

Zbog dugotrajnih neslaganja parovi mogu da počnu da osećaju da nema mesta za saradnju i kompromis pa se tako može pojaviti i sumnja u izbor partnera.

Aktivne zavisnosti

Iako je zavisnost bolest izvan bilo čije kontrole, ona svejedno može da šteti vezi.

“Partneri koji imaju aktivnu zavisnost stvaraju haotično i nestabilno okruženje. Oni su emocionalno nepredvidljivi jer im se život vrti oko padova i hranjenja zavisnosti”, objašnjava Vinter.

Ako partner nije spreman da leči svoju zavisnost, to može označiti kraj veze, ističe Vinter.

Iskustvo koje menja život

Kada neko doživi iskustvo koje mu menja život, poput zdravstvenog problema, smrti ili gubitka posla, može da dobije novu perspektivu života zbog koje će preispitati ranije odluke i ono što je propušteno.

Prolazak kroz ovakvo iskustvo osobu može naterati da “shvati da želi drugačije stvari od svog partnera i da želi da bude ispunjenija u godinama koje su preostale u životu”, kaže dr Abdrea Bonior, autorka novog izdanja Detoksifikujte svoje misli.

Izdaja

Bez obzira na to koliko ste dugo bili s partnerom, ako on ili ona učini nešto zbog čega se osećate izdato, to bi moglo biti pogubno za vaš odnos.

“Stvari poput finansijske neiskrenosti ili seksualne nevere mogu razdvojiti par i nakon decenija”, kaže Bonior.

Nedostatak fizičkog dodira ili intimnosti

Seks je veliki deo veze, ali to nije jedini način da budete fizički bliski sa svojim partnerima. Kratki poljupci na rastanku, držanje za ruku i maženje na kauču takođe su bitni u ljubavnim odnosima.

“Kad nema više te intimnosti između partnera, mogu da počnu da se osećaju kao cimeri a ne partneri”, rekla je terapeutkinja Loren Kun za Woman’s Day.

