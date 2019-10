Pet pitanja koje morate obavezno postaviti sebi na početku veze

Bilo da se spremate za najbolji sastanak u svom životu ili opušteno viđanje sa nekim preti da preraste u ozbiljnu vezu, pre upuštanja u romansu morate da rešite par nedoumica sami sa sobom i dobro razmislite o budućnosti koju možda imate ili nemate sa tom osobom.

1. Da li sam iskren/iskrena u vezi sa onim šta ja želim?

Najpre morate biti iskreni sami sa sobom, a onda to isto uraditi i sa partnerom. Kod ljudi se javlja strah kada se postavi to pitanje, ali ono je veoma važno. Ukoliko se ispostavi da posle par meseci ili godina shvatite da osoba sa kojom ste u vezi ne želi decu, uvek će se javiti strah, dvoumljenje i pitanje da li treba ostati ili otići. Morate imati fiktivni ili stvarni spisak stvari koje želite u vezi i životu, ali znajte da je taj spisak podložan promenama. Ako vam je lepo u vezi, a ona nije onakva kakvu ste zamišljali, vreme je da preispitate svoje stavove.

2. Da li sam na sastancima to zaista ja?

Nemojte da idete na sastanke sa nekim planom. Ako se pojavite sa ‘pričom’ odmah će vas pročitati, bez obzira koliko mislili da ste pametni. Dobar sastanak je kao sedenje pored stranca u avionu – vodite potpuno prirodan razgovor. Budite to što jeste i nemojte se previše stresirati oko utiska koji ćete ostaviti. Nakon sastanka možete proceniti kako je prošao, postavljajući sebi pitanja – da li sam se zabavio/la, da li me je on/ona privukao/la, da li sam bil/la iskrena i da li me je privukao/la? Ako je odgovor na sva ta pitanja ‘da’, onda veza ima budućnosti. U suprotnom nema potrebe da produbljujete tu romansu.

3. Šta mi govori osećaj?

Ponekad vam glava govori da on ili ona nije dobra osoba za vas. Ali srce nikako da posluša. Ipak, postoje trenuci kada morate da prelomite i poslušate svoj osećaj. To je kao kada sebe pitate šta vam se jede danas. Tako morate znati da li partner u vama budi ono najbolje ili se samo na površini čini sa ste u vezi, a zapravo nemate ništa zajedničko.

4. Šta misle moje prijatelji?

Postoji stotine istraživanja o tome kako racionalizujemo stari u vezi. Jedan od termina je ‘pozitivna iluzija’ – efekat oreola koji vas tera da partnera ili partnerku idealizujete. Ali to može lako da se otrgne kontroli. Zbog toga su tu porodica i prijatelji koji će vam brutalno iskreno ukazati na sve mane koje sami ne vidite.

5. Šta će se dogoditi ako se ne složimo oko nečega?

Ne morate se slagati sa svim što partner kaže ili uradi. Ali i prečesta neslaganja nisu znak da je ljubav prava. Međutim, najvažnije je kako ćete se u vezi postaviti ako je vaš stav o nečemu potpuno različit od stava osobe do koje vam je stalo. Neslaganje često dolazi zbog različitog vaspitanja ili iskustava. Da bi vam veza uspela, morate iskazati svoje mišljenje, ali i biti sposobni da saslušate drugu stranu. Ako mirno dođete do rešenja neke krupne teme, onda možete lako i da se složite ko će napuniti mašinu za sudove.