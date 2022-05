Pet stvari koje će žena uraditi samo za muškarca kojeg zaista voli

Postoje brojni načini da saznate sviđate li se određenoj devojci. Ali postoji ogromna razlika u ponašanju žena koja vas voli i one kojoj se samo sviđate. Neke stvari žena radi samo za muškarca kojeg stvarno voli, a ovo su neke od njih.

Brinuće o vama

Verovatno su vas učili da su muškarci rođeni zaštitnici, kao i to da je u njihovoj krvi da pod svaku cenu zaštite ženu koju vole. Naravno, ima istine u tome. Međutim, to ne znači da se žene ne ponašaju slično kad nekoga vole.

Ako vas zaista voli, žena će imati neverovatnu potrebu da brine o vama.

Možda nije fizički jača od vas i možda neće moći da vas zaštiti u tom smislu, ali će se sigurno pobrinuti za vaše potrebe i za vašu dobrobit. Pokaz će to kroz male stvari: brinuće se jeste li dobro jeli, jeste li se naspavali i jeste li pod stresom.

Oprostiće

Jedan od znakova da vas žena zaista voli je taj da će vam oprostiti neke stvari.

Tolerisaće vas više od bilo koga drugoga. Oprostiće vam neke stvari koje verovatno ne bi smela i koje ne bi oprostila nikom drugome. Jednostavno je, ova žena vas vidi kao boljeg muškarca nego što vi zapravo jeste. To znači da će pronaći izgovor za vaše ponašanje, čak i ako to ponekad loše utiče na nju.

Ali to ne znači da bi to trebalo da iskoristite. Umesto toga, to je nešto što bi trebalo da cenite i što bi trebalo da vas spreči da joj nanesete bilo kakvu štetu.

Znaće sitnice o vama

Ko zna odgovore na pitanje kad ste rođeni, ko je vaš omiljeni fudbaler i kad ste se prvi put poljubili? Ona. Kad vas žena zaista voli, ona želi da zna sve detalje o vama i vašem životu. To ne znači da će „zabadati nos“ niti da vam neće dati privatnosti nego da je zainteresovana za vaš život i sve što se tiče vas.

Brine o vama i želi znati s kime se družite čisto kako bi bila dio vašeg života. Potrudiće se da joj se otvorite i pokažete svoje pravo lice. To znači da će je zanimati vaši snovi, nade, strahovi, mišljenja i najdublje misli, a prihvatiće i vaše mane.

Vi ćete joj biti prioritet

Još jedna stvar koju će devojka koja vas stvarno voli je pokazati da ste joj prioritet. Neretko ćete joj biti važniji od njenih potreba i želja. Staviće vas na prvo mesto i ništa i niko to ne može promeniti.

Ako imate pored sebe ženu koja vas voli, možda ste primetili da uvek pronađe vremena i energije za vas. Uložiće sav trud koji ima u vezu jer joj puno značite. Dakle, ako ste dovoljno pametni, uzvratićete joj uslugu i učiniti je prioritetom.

Učiniće više od potrebnog

Da, u nekim stvarima se ne slažete, a nemate ni iste hobije. Ne brinite, žena koja vas voli će vam pokazati da su vaša interesovanja i njoj važni. Bez problema će ići na fudbalsku utakmicu s vama i koncert benda koji joj se ne sviđa, brinuti se o vama kada ste bolesni samo da vam pokaže svoju ljubav.

