Pet stvari koje nijedna žena ne bi trebalo da uradi zbog muškarca

Jedna od najbitnijih stvari u vezi je ostati veran sebi i zadržati svoje ja.

Ako neko traži da zbog njega menjate svoj izgled, društvo, hobije ili bilo koju drugu stvar, to je znak da ta osoba nije za vas. Ljubavna veza trebalo bi da se gradi na mnogo dubljim temeljima od izgleda i odeće. U ljubavi nema mesta za površnost, a osoba s kojom ste u vezi trebalo bi da vas voli baš takvu kakva ste.

Evo koje stvari ne bi nikada trebalo da raditi zbog momaka

Dijeta

Nemojte nikad zbog muškarca ići na dijetu. Odluku o zdravoj ishrani ili vežbanju treba da donesete samo zbog sebe, a ne da biste impresionirali nekog muškarca.

Prekid s prijateljima

Ako vam dečko brani da se družite s drugim muškarcima, čak i ako se radi o vašim prijateljima iz detinjstva, onda mu s pravom možete dati nogu. Ako momak ne veruje u muško-ženska prijateljstva, to puno govori i o njegovom odnosu prema drugim ženama.

Žrtvovanje karijere

Ne morate birati između ljubavi i karijere. Ako mu vaše poslovne obaveze smetaju, preispitajte svoju vezu. Muškarac koji vas voli mora vas podržati u poslu koji radite i u svim vašim drugim interesima u životu.

Menjanje stila

Ako on voli skockane i našminkane žene, a to nije vaš stil, možete ga povremeno razveseliti u nekom takvom izdanju. Međutim, svoj stil takođe ne bi trebalo da menjate zbog muškarca, ali ni vi njega ne treba da terate na tako nešto.

Menjanje frizure

On voli plavuše, a vi ste brineta? On voli dugu kosu, a vaša je kratka? Uprkos svojim preferencijama, odabrao je vas i ako pokušava da vas nagovori da zbog njega promenite izgled, odmah mu dajte do znanja da to ne dolazi u obzir.