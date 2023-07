Pogrešne ljubavi: Kako prepoznati i izbeći toksične veze

Neka podigne ruku svako ko se nikada nije zaljubio u pogrešnog čoveka! Bilo da se radi o nepopravljivom ženskarošu, lažovu i serijskom izdajniku, ili čak preterano ljubomornom i posesivnom, razlozi zbog kojih veza postaje toksična može biti mnogo. Nevolja je u tome što nam se često taj veoma „težak“ dečak čini kao jedini istinski poželjan, čak i ako smo sumnjali da će nas na kraju naterati da patimo od prvog trenutka.

Veza sa dvoje mora pre svega da nas umiri i da budemo zadovoljni sobom. Ako stavovi i reči našeg partnera čine da se osećamo nesigurno, tužno i nemirno, velika je šansa da pogrešna osoba nismo mi, već on. Sigurno živimo u vezi bez budućnosti: bolje je da odustanemo što je pre moguće.

Dakle, evo znakova koji pomažu da se identifikuju ove partnerske ubice, kako bismo odmah rekli ne, pre nego što se priča nastavi i uključi nas uprkos nama samima.

Kompulsivni lažov – Prvi tip čoveka na koga treba paziti su nepokajani lažovi. Ima ljudi koji su sposobni da lažu o svemu, od veličine bankovnog računa do nivoa obrazovanja, pa sve do učinka u teretani. Posebno su opasni jer je sa njima gotovo nemoguće uspostaviti odnos poverenja i upravo to osećanje je važna limfa koja neguje odnos između dvoje. Na kraju, ali ne i najmanje važno, uvek ćemo sumnjati da njegove reči nisu vredne vere čak i kada kaže da smo za njega jedina žena na svetu. Zato što je kompulsivni lažov često i serijski varalica.

Opsesivni ljubomorko – Ovo je još jedan tip muškarca koji je veoma toksičan i kojim se teško upravlja. Malo ljubomore je normalno i takođe može biti pozitivan znak njegovog interesovanja za nas. Stvari se menjaju ako zahteva da proveri naš telefon i mejlove, ako traži od nas da obračunamo za svaki osmeh koji damo prijatelju, ako nas primora da se odreknemo svojih muških poznanika. Ovaj oblik posesivnosti je nezdrav i nema nikakve veze sa ljubavlju. Nažalost, ljubomora je težak osećaj, zbog kojeg oboje pate i koji može izazvati nasilne gestove. Iz tog razloga, ako stavovi našeg njega postanu preterani i, pre svega, agresivni, potrebno je odmah da se udaljite i, ako je potrebno, zatražite pomoć.

Nepokajni kritičar – Ono što radimo, govorimo, mislimo ili čitamo nikada nije dobro. Naša odeća je uvek previše otrcana, elegantna, vrećasta, uska, šarena ili sumorna. Sve što krene naopako je naša greška: možda nam je, slučajno, tako rekao. Da li se prepoznajemo u ovim situacijama, u kojima smo stalno kritikovani, možda pred prijateljima ili, još gore, u prisustvu nepoznatih ljudi? Ovakav stav je pravi nedostatak poštovanja prema nama, što povređuje naše samopoštovanje i takođe sramoti ljude koji nas slučajno slušaju. Bolje da pobegnemo, pre nego što naše samopoštovanje zaista pati.

Večiti zanesenjak – Tražimo ga, a on se ne javlja; imamo zakazano i on kasni sat vremena; očigledno zaboravlja rođendane, Dan zaljubljenih, godišnjice bilo koje vrste i, kada ga zamolimo za uslugu, kaže da nema vremena ili da je zaboravi. Partnera koji je odsutan ili je uvek zauzet drugim stvarima treba da se čuvamo: kada nam zatreba on ili njegova podrška, po svoj prilici, on će biti negde drugde. Bar će to biti udaljeno na umu, čak i ako će biti samo nekoliko koraka od nas.

Kontrolor – On donosi sve odluke koje se tiču života u paru, uključujući i one koje se tiču nas lično; uvek zna šta treba da radi i ne prihvata kompromise; često nas i ne konsultuje; umesto da nas volite i prihvatate onakvima kakvi jesmo, pokušajte da nas promenite. Ne, to definitivno nije prava ljubav.

A šta je sa ciljevima i vrednostima

Istina je da se ponekad suprotnosti privlače, ali imati barem zajedničke ciljeve i vrednosti od suštinskog je značaja za izgradnju odnosa koji traje tokom vremena. A, kada postoje razlike u mišljenjima i interesima, uzajamno poštovanje mora biti svetionik koji nas bez oklevanja vodi. Zar stvari nisu takve? Vreme je da pobegnemo u zaklon. Uostalom, uvek važi poslovica: bolje sam nego u lošem društvu.

