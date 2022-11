Pokazuju istraživanja, a i žene iskrene – evo koliko stvarno traje DOBAR seks

Kad ih pitate koliko traje njihovo vođenje ljubavi, muškarci kažu 25 do 27 minuta, a žene 12 do 15 minuta.

Svašta se može stići za pet minuta: obariti jaje, poslušati dobru pesmu, nahraniti kosu regeneratorom… Ili imati seks. Zato jer, dokazano, u proseku seks ni ne traje duže. Ovaj iznenađujuće skroman rezultat iznedrilo je vrlo precizno merenje Instituta za muško zdravlje (Institut für Männergesundheit) u Hamburgu.

Naravno da je izazvao brojne komentare ženske strane poput „Ako muškarac može samo tako kratko, meni bi to bio razlog za razvod… Moj može mnogo duže…“ ili „5 minuta, zabavno… Meni se čini da cela stvar traje večno…“. Čini se da je tema vruća, gotovo priziva preterivanje i podcenjivanje.

Ima mnogo zabavnih publikacija na tu temu. Na primer ona koju je objavio jedan proizvođač kondoma. Nakon odgovora prikupljenih od ispitanika, rangirao je zemlje po tome koliko dugo traje prosečno vođenje ljubavi u svakoj od njih.

Na vodećem je mestu Nigerija s 24 minuta, a sledi Grčka (22 minuta). Francuska, poznata kao zemlja dobrih ljubavnika sa 15 minuta je na pretposlednjem mestu.

Njihovo istraživanje ipak ne otkriva da li su svi govorili istinu ili su samo hvalisavci jer rezultati se ni približno ne poklapaju s naučno dokazanim.

„Mogao sam samo 3 sekunde…“

Jer, otkuda onda priče poput ove? T. (42) ispričao je. „Uvek je trajalo vrlo kratko, sve bi bilo gotovo već nakon tri sekunde. Mojoj prvoj ženi to nije smetalo, nije marila previše za seks, a ja nisam znao za drugo. Ali kad sam sreo svoju sadašnju partnerku, to se promenilo. Prvo je mislila da sam dugo bez seksa pa mi se zato to događa, ali onda me poslala kod urologa. I pomogao mi je, otkrio neke trikove koji funkcionišu, na primer da razmišljam o nekim demotivišućim stvarima za vreme seksa. Odjednom sam shvatio da seks može dugo trajati. I da stignem čak da isprobam razne poze.

Svako ima svoj doživljaj vremena…

Ovo već zvuči kao verovatniji scenario od onih 24 minuta, posebno ako znamo da se meri vreme od penetracije do orgazma. Profesor Frank Sommer sa Medicinskog centra Hamburg-Eppendorf pitao je parove upravo za trajanje tog čina.

Odgovor muškarca: 25 do 27 minuta. Odgovor žena: 12 do 15 minuta. A tada su te odgovore proverili sa štopericom u ruci… Rezultat je bio otrežnjujući: u proseku, izmereno vreme je bilo 3,11 minuta.

Odakle tolika razlika: Pa, možda su ispitanici ukalkulisali i vreme predigre. A možda jednostavno izgubimo osećaj za vreme dok vodimo ljubav?

„Nije želeo da stane, mislio je da to tako mora…“

Međutim, ima i obrnutih slučajeva od onog „brzog“ Toma. K. (33) je ispričala sledeće: „Ja uvek doživim vrhunac vrlo brzo, a njemu treba beskrajno dugo. Kad to pričam prijateljicama, one misle da je to dodatno vreme luksuz u kojem treba uživati, ali meni to smeta. Dugo mu ništa nisam govorila da ga ne povredim, ali napokon sam mu rekla da ne mogu toliko. On je mislio da mora da izdrži najduže moguće, da je to meni super.“

Da li je duži seks zaista bolji?

Priče su različite, ali nameće se pitanje: ima li dobar seks veze s trajanjem? Logično bi bilo da želimo da ono što nam je fino i prijatno traje što duže. Nije lep samo orgazam, lepa je i predigra i sam čin i ne želimo da to prestane. Računica nije tako jednostavna. Romansiranu verziju da vođenje ljubavi mora da bude prekrasno, romantično i beskrajno dugo da bi bilo zadovoljavajuće podržavaju filmovi, knjige, mada to nema puno veze sa stvarnošću.

Istraživanje provedeno na Behrend koledžu u Pensilvaniji otkrilo je da je ženama nakon 13 minuta uglavnom dosta. Zato je najbolje oprostiti se od merenja dobrog seksa štopericom.

Trajanje je samo jedan od aspekata, a pitanje „koliko dugo treba da traje?“ samo stvara pritisak.

Važnija su pitanja: kako volim da vodim ljubav, šta me uzbuđuje, šta mi smeta? Kad to znamo, i sve će drugo biti u redu. I „brzinski seks“ je mnogo puta odličan, kao i dugo vođenje ljubavi bez orgazma. A u najboljem scenariju, tih 5 minuta ako u njima zaista uživamo činiće se beskrajnim…

