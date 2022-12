Pre ,,akcije“ pogledajte na sat: Evo u koje doba dana su za seks spremne žene, a u koje muškarci

Ukoliko želite da doživite najbolji mogući seks, saznajte u koje doba dana je vaš partner u zenitu seksualne uzbuđenosti.

Kako tvrde stručnjaci za seksualne odnose, ukoliko biste da “krenete u akciju” od šest do osam sati ujutro, trebalo bi da znate da se žensko telo još budi, odnosno nespremno je za seks. Nivo melatonina je previsok, a telesna temperatura nije dovoljno visoka. Muškarci su od šest do osam veoma uzbuđeni, pa žene u to doba ne mogu da očekuju ništa više od “seksa na brzaka”.

Situacija se menja od osam do deset sati, kada je žena već budna i spremna. Nivo endorfina raste, pa joj nije potrebno mnogo vremena da se uzbudi, ali muškarci su već tada usmereni na posao, pa ga je malo teže zainteresovati.

Između deset i 12 sati je idealno za oralni seks, jer su receptori ukusa kod žena tad veoma izoštreni. Muškarac ovo vreme provodi u opuštanju, razmišljanju, pa i o seksu, ali neće inicirati da se nešto desi.

Iako su žene od 12 do 14 sati veoma aktivne, to nije povezano sa seksom. Muškarci su međutim veoma raspoloženi, ali će se teško desiti da će dame u ovo vreme biti dovoljno zainteresovane da pokrenu seksualne odnose.

Vreme između 14 i 16 sati najbolje je za začeće. Ženski reproduktivni sistem u ova doba postaje spreman baš za to, dok je seme muškarca najkvalitetnije oko 16 sati.

Mnoge žene između 16 i 18 sati nikako nisu zainteresovane za seks, ali nekima ne smeta “na brzaka”, dok je muškarac vrlo spreman na akciju.

Već od 18 do 20 časova je mala verovatnoća da je neko biti raspoložen za seks oba pola fokusiraju misli na vraćanje energije koju su izgubili u toku dana.

Seksolozi međutim tvrde da je vreme od 20 do 22 sata idealno za laganu večeru i seksualne odnose. Žena je tada puna energije i spremna čak i na inicijativu, dok je jači pol raspoložen za ispunjavanje posebnih želja svoje partnerke, piše pomenuti portal.

Već nakon 22 sata telo žene pada u duboki san. Seksualnost opada. Muškarac se u to doba oseća dosta opuštenije, iako još nije pospan.

