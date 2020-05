Prema ovoj karakternoj crti možete prepoznati da li će vas partner prevariti

Prevara je jedan od najvećih strahova u vezi. Onaj ko je prevaren oseća se izdano, povređeno, osramoćeno. Razočarao se u svog partnera – ili ljubav uopšte. Često se prevareni pitaju da li su možda i sami krivi za prevaru – ili su nekako mogli da je spreče. Odgovor na oba pitanja u većini slučajeva glasi „ne“. A tu dolazi jedno aktuelno istraživanje u igru.

Naučnici sa Univerziteta Severna Karolina istraživali su izvor prevare. Pitali su se: zašto neki ljudi varaju – a drugi ne? U krajnjoj liniji, svi smo mi izloženi jednakim iskušenjima. U svakoj vezi će se tokom života pojaviti neka privlačna osoba. Za neke je ta činjenica nešto sasvim normalno i nije nikakav razlog za prevaru. Oni žive s motom: „Dopušteno je imati apetit, ali jede se kod kuće.“ Međutim, drugi ne mogu da odole čarima drugih ljudi i upuste se u aferu. Naučnici su želeli da otkriju razliku između te dve grupe.

Zato su se ispitanici, studenti u čvrstoj vezi, podvrgnuli igri privlačnosti. Pitali su ih koliko im u oči upadaju drugi, zanimljivi ljudi. U drugom delu istraživanja su ispitanici podeljeni u grupe i dobili su zadatke kako bi se procenila njihova samokontrola. Obe grupe su dobile aplikacije za traženje partnera na internetu uz mogućnost „premijum korisnika“. Pogodite ko nije odoleo iskušenju? Ispitanici – kojima su atraktivni ljudi naročito jako upadali u oči i isticali su ih – imali su najmanju samokontrolu.

Jedno istraživanje sa novovenčanim parovima trajalo je više od dve godine i naučnici su došli do sličnih rezultata: partneri koji su bili neverni pokazivali su mnogo manju samokontrolu.

Zvuči logično, zar ne? Da, i to nam u svakodnevici zaista može pomoći da bolje procenimo vezu. Istraživanje može odrediti vezu između sposobnosti samokontrole i nevere. A ovo prvo možemo zaključiti prema jednostavnim stvarima – mnogo ranije nego što dođe do prevare.

Ako vaš partner, na primer, jedne subote kaže da neće piti alkohol i će rano otiči u krevet, a on dođe kući u pet ujutro mrtav pijan (i to se ne dešava samo jednom). On ili ona ne uspevaju da smršaju ni gram – iako tvrde da su na dijeti? Takve stvari se događaju u svakodnevici. Često to može biti pokazatelj da on ili ona imaju problem sa samokontrolom – i da kod slatkog flerta neće moći da prestanu dok stvari ne odu predaleko…

Uopšteno, ne morate početi da paničite ako primetite da vaš partner tamani slatkiše – najbolja zaštita od prevare je još uvek stabilna, ujednačena veza puna ljubavi.