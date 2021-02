Prepoznajte narcisa i BEŽITE glavom bez obzira

Bajke nas uče da verujemo u ljubav i da ona sve pobeđuje, ali kada odrastemo, shvatimo da to nije tako. Ponekad izaberemo pogrešne ljude i zaglavljujemo u vezama iz kojih ne možemo da se iščupamo.

Ko su im žrtve?

„Žrtve su upravo njihove suprotnosti, osobe sa izrazitom empatijom, one koje veruju u mit o lepotici i zveri, odnosno u to da ako ste dovolljno požrtvovani i dovoljno ulažete u tu vezu, da će princ da se vrati i da će sve da bude u redu“, upozorava urednica u „Laguni“ Jasmina Radojičić.

Narcizam je prošle godine proglašen za reč godine. Zato je veoma aktuelna tema – veza sa narcisoidnim tipom ličnosti, bilo da vam je kolega, partner ili roditelj. Oni koji su u vezi sa narcisom neminovno izlaze kao žrtve, odnosno povređeni, bez jasne predstave o tome šta im se desilo.

Pojam patološke narcisoidnosti objasnila je autorka Ramani Durvasula u knjizi „Ostati ili otići“ koja je odnedavno prevedena i kod nas. Durvasula kao vodeći stručnjak u oblasti poremećaja ličnosti upozorava na ovu vrstu partnera i daje smernice kako da sačuvate sebe u tom odnosu.

Kako da prepoznate narcisa?

„Patološki narcisi imaju destruktivne posledice po ljude koji su sa njima u kontaktu. Oni bazični nedostatak svoje ličnosti kompenzuju tako što zauzimaju superiornu poziciju i to im je vrsta odbrambenog mehanizma“, otkrila je psihoterapeut Aleksandra Đurić na događaju povodom predstavljanja knjige „Ostati ili otići“.

Teško je biti u kontaktu i mentalno opstati u toj vrsti odnosa, jer kako kaže, narcisima nedostaje empatije, nemaju osećaj griže savesti, imaju osećaj grandioznosti i vešti su manipulatori.

„Sposobni su da osećaju ljubav sve dok je ta ljubav vezana za njih same. Za njih je sve velika predstava. Dokle god se potkrepljuje ideja o njihovoj veličini, grandioznosti i važnosti, oni će biti sposobni da odglume ljubav. Onog trenutka kad dožive kritiku, doživljavaju je vrlo tragično, kao odbacivanje.“

Najčešće su narcisi bili žrtve velikog psihološkog, emotivnog, pa čak i fizičkog zlostavljanja, odbacivanja i ignorisanja. Deca često umeju da budu konarcisoidna, odnosno da u budućnosti traže to što su videli u kući. Narcis može da postane i prezaštićena osoba ili osoba koju drugi hvale bez pokrića, zaključuje psihoterapeut.

Cena života sa narcisima je gubitak individualnosti, samopouzdanja, mentalne snage i potpuna emotivna iscrpljenost. Traže potpunu fokusiranost na njih, vrlo su egocentrični, u odnosima traže partnera koji će im biti potpuno potčinjen.

Veoma su inteligentni i podmukli.

„Kad osete da im partner izmiče, u stanju su da ponove krug lepog ponašanja koje je odglumljeno. Pošto su izuzetno šarmantni i dosta inteligentni, umeju i po nekoliko puta da obrnu krug u tom lepom ponašanju. U stanju su da odglume emocije, vrlo su vični u laskanju i u traženju slabe tačke na osnovu koje manipulišu i osvoje partnera. Kad izgube pažnju, usmeravaju se na novu žrtvu, a partnera ostavljaju sa velikim znakom pitanja gde je ona ili on pogrešio u tom odnosu“, ističe Đurićeva.

Osim psihički, narcis ume da bude i fizički nasilan.

Kod nasilnika i kod osoba sa narcisoidnim poremećajem postoje neke zajedničke osobine.

„Nisko samopouzdanje, nestabilnost (periodi ružnog ponašanja nisu konstantni. Ide tenzija, nasilje, pa izvinjavanje i sve tako u ciklusima), zanemarivanje u detinjstvu, kretanje između grandioznosti i praznine, kontrolišuće ponašanje odlikuju i jedne i druge“, napominje profesor Vesna Nikolić Ristanović iz Viktimološkog društva Srbije.

Da li ostati u takvoj vezi?

Pošto žrtve vremenom pristaju na sve manje, sve se više ograničavaju i pristaju na sve više kompromisa, nastupa osvešćenje.

„Pošto narcis želi potpunu kontrolu i želi da zavisite isključivo od njega, nikako ne prekidajte odnos sa porodicom i bliskim prijateljima, jer ta izolacija je pogubna po vas. Koji god da je razlog vašeg neviđanja sa bližnjima, bilo da je to zato što se stidite što ste i dalje u toj vezi ili zato što vaš narcis traži mane vašim bližnjima, kad vas na perfidan način izoluje, ostajete bez socijalne i porodične podrške“, savetuje Đurićeva.

Osim toga, dodaje, važno je da imamo jasna pravila u glavi šta je u redu i šta su nam granice dozvoljenog kada je tuđe ponašanje u pitanju.

Kad prestanemo da obigravamo oko njih i prestanemo s tom fantazijom da ćemo ih spasiti, okrenemo se sebi i svojim potrebama i obnovimo prijateljske kontakte, postaćemo im dosadni. Njima treba publika, osoba koja će da aplaudira i da se divi. Kada toga nema, naći će novu žrtvu.

Radojičićeva ukazuje i na to da ako odlučite da ostanete s ovom osobom, bez obzira da li to radite zbog dece, iz materijalnih ili religijskih razloga, da treba da smanjite očekivanja.

„Morate da zaboravite na to da će neko istinski da vas razume. Narcisa možete da naterate da dođe negde na vreme, ali ne možete da očekujete da se on izmesti i razume vas ako recimo imate neki problem na poslu. Možete da razgovarate o vremenu ili sportu ako ga to interesuje, ali ne da imate suštinsku emotivnu ili psihološku podršku.“

(B92)

