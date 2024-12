Prevarene žene otkrile taktiku kojom su partnera uhvatile u preljubi!

Idealna veza je kada osim ljubavi između dvoje postoji poštovanje i iskrenost. Nekada, a možda i vrlo često, dešava se da jedan od partnera nije potpuno iskren sa voljenom osobom, te neretko druga strana sazna da se našla u nekakvom trouglu i da je prevarena.

Kod mlađih žena posebno postoji bojazan da im partner nije veran, naročito u današnjem svetu moderne tehnologije, kada mnogi od njih „zabavu“ pronalaze i putem četovanja sa drugima.

U jednoj popularnoj grupi za sastanke na Fejsbuku, anonimna devojka je podelila svoje neprijatno iskustvo sa drugima, otkrivši da je njen dečko vara sa bivšom devojkom.

– Saznala sam da moj partner odlazi na adresu svoje bivše dok sam ja na poslu. Stvarno dobro proveravam njegov telefon, ali ne mogu da shvatim kako komuniciraju. Moram da imam dokaz da se suočim sa njim…Imate li savet – pitala je devojka.

Proverite poruke

Manje hrabri će se odlučiti da uzmu partnerov telefon u ruke, ali čak i kada to uspeju, plaše se da ih ne zatekne kako prelistavaju istoriju poruka. Ipak, ako ste uspeli da pređete taj korak, evo kako su neke dame predložile u objavi da žena obistini svoju sumnju. One su joj sugerisale da uđe u partnerove poruke i krene da kuca novu, tako će joj izbaciti listu ljudi kojima se njen suprug javljao. Ovo važi za ajfon telefone, ali je moguće da je primenljivo i na drugim. Svi kontakti kome su poruke slate će iskočiti na ekran čak iako su obrisani.

Drugi su joj rekli da je adresa dovoljan pokazatelj suprugove afere i da se ona odmah pokupi i ode iz tog odnosa.

Privatni detektivi daju takođe jasne putokaze za otkrivanje prevare

Da je ovo veliki problem među parovima, govore i podaci da privatni istražitelji dele hakove i načine na koje možete potvrditi svoju sumnju da vas partner vara.

Nedavno je jedan australijski brend „Daun Ander Investigejšn“ podelio Tik Tok sa detaljima kako uhvatiti varalicu i dao je nekoliko dokaza i suptilnih znakova koji ukazuju da osoba „šara „sa strane.

Jedan od znakova je da lažu o velikim i malim stvarima, postaju defanzivni u komunikaciji, isključuju se često ili vas optužuju za varanje.

Interesovanje za sopstveni izgled

Osobe koje su sklone varanju i ako smatrate da takvog partnera imate pored sebe, iznenada posvećuju posebnu pažnju izgledu i svojoj težini te se trude da što bolje izgledaju. Nova odeća, parfemi i preterana nega, tuširanje jasno ukazuju da je osoba možda usmerena još na nekoga i da joj drugi partner okupira pažnju

Nošenje telefona svuda sa sobom

Jedan od jasnih pokazatelja da vaš partner nešto krije je nošenje telefona sa sobom. To znači da ne želi da se otkrije njegova komunikacija sa tom osobom i da je sigurniji način da telefon drži pored sebe. Naročito ako je telefon okrenut prema dole, dok sedi i razgovara sa vama.

„Projekcija“ otkriva varalicu

Jedan psiholog je nedavno podelio na Instagramu psihološki trik pomoću kojeg ćete brzo otkriti partnera koji vara.

– Ako se vaš partner ponaša sumnjivo i optužuje vas bez razloga za varanje to je alarm – upozorava on. Ako se zabavljate sa nekim i oni krenu da vas optužuju za varanje, bez dokaza, to znači da oni varaju i komuniciraju sa drugima i da su zabrinuti da ne radite i vi istu stvar. Ovo se u psihologiji zove projekcija.

– Ljudi imaju tendenciju da projektuju ono što je u njima na druge ljude – napominje psiholog Daniel Akon na Instagramu.

Međutim, u komentarima su se ljudi osvrnuli na video i rekli da neki to rade iz brige, anksioznosti i zato jer ne žele da budu napušteni i povređeni. Ipak, psiholog je objasnio da ovaj trik ne znači da se to dešava stalno.

