Prevarila muža na najgori način, on uradio nešto što je skroz slomilo

Kad sam se sutradan probudila, bila sam potpuno slomljena

Jedna Britanka se našla u vrlo nezgodnoj situaciji kada je njen suprug otkrio da ga je ona prevarila na devojačkoj večeri.

– Prevarila sam ga kad sam otišla na devojačko veče. Popila sam nekoliko pića i na kraju vodila ljubav sa nekim ko je zaista izgledao veoma slično mom mužu – objašnjava ona.

– Kad sam se sutradan probudila, bila sam potpuno slomljena. Čovek sa kojim sam spavala nije bio moj suprug, već neki stranac koji je zapanjujuće ličio na njega. Vratila sam se u hotel gde su bile ostale devojke i nikome nisam rekla, sem jednoj prijateljici.

– Kad sam se vratila kući, pokušala sam da iz svoje glave izbrišem ono što se dogodilo. Nekoliko nedelja kasnije, muž me je pozvao dok sam bila na poslu i zamolio me da se nađemo na ručku. Bio je ljut, to sam mogla da vidim jer su mu uši bile crvene, a vilica stisnuta.

– Rekao mi je da je saznao da sam ga prevarila i tražio mi je objašnjenje. Počela sam da plačem i rekla sam mu da sam to veče malo više popila i spavala sa muškarcem koji mi je ličio na njega. Moj muž je otišao i nije se vratio nedelju dana. Mislila sam da se nikada neće vratiti ili da će pronaći tog čoveka sa kojim sam spavala – objašnjava ona i dodaje:

– Onda se vratio kući i rekao mi kako to više ne sme da mi se ponovi i da bi trebalo da prestanem da pijem alkohol. Tada se nešto u njemu promenilo. Već mi je bio izuzetno privlačan, iako se bližio četrdesetoj godini, izgledao je kao da mu je tek 20. Mislim da je pomislio da sam ga prevarila zato što mi nije dovoljno privlačan, pa je počeo da ide u teretanu dvostruko više nego što je to pre radio.

– Regulisao je ishranu i počeo da se bavi meditacijom. Međutim, njegovo interesovanje za mene je počelo da opada. Počeo je sve više da se fokusira na svoj posao i da ide na poslovne sastanke. Kad god treba da krene na sastanak, ako ga pitam sa kim ide da se nađe, on kaže “To je neko koga znaš, draga”. Pored toga, počeo je da izlazi sa prijateljima, a neke od njih su bile i žene.

– Nisam puno razmišljala o tome sve dok nismo zajedno išli na jednu zabavu, gde je sve vreme flertovao sa drugim ženama preda mnom. To mi je bio alarm za buđenje. Ako je imao smelosti da flertuje sa njima preda mnom, onda ne mogu ni da zamislim šta se dešava iza zatvorenih vrata. Počela sam da imam seks sa njim što češće, a on je počeo da obraća pažnju na mene.

– Međutim, i dalje sam zabrinuta. Još uvek ide na ta društvena okupljanja, i dalje se trudi da bude privlačan i flertuje sa drugim ženama. Mislim da me vara. Jednom sam ga pitala zašto redovno ide na društvena okupljanja sa drugim ženama, a on mi je rekao “Ne brini, to nije devojačko veče”. Nisam sigurna šta da uradim. Ne znam da li me vara i na koji način da ga zainteresujem za mene. Osećam kao da sam igrala sve karte za stolom, a da on još uvek ima skrivenog keca u rukavu – zaključila je ona.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.